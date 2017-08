Belgia myönsi tienneensä myrkyllisistä munista jo kesäkuussa

Belgian viranomaiset myönsivät tänään tienneensä korkeista hyönteismyrkkypitoisuuksista munissa jo kesäkuun alussa. Tietoa ei kuitenkaan julkistettu tuolloin asiasta käynnistetyn tutkinnan vuoksi.

"Tiesimme jo kesäkuun alussa, että alalla on mahdollisesti ongelma hyönteismyrkky fiproniilin kanssa", Belgian elintarviketurvallisuudesta vastaavan viraston tiedottaja Katrien Stragier sanoi televisiokanava VRT:n haastattelussa AFP:n mukaan.

"Aloitimme tutkimukset välittömästi ja kerroimme asiasta myös syyttäjäviranomaisille, koska kyse saattoi olla mahdollisesta petoksesta. Siitä eteenpäin tutkinta muuttui salaiseksi. Ymmärrämme, että ihmisillä on kysymyksiä yleiseen terveyteen liittyen ja yritämme antaa heille vastauksia", Stragier sanoi.

Uutistoimisto AFP yritti viime päivien aikana saada tutkinnasta tietoa asiaa hoitavalta syyttäjältä, mutta tämä ei kertonut asiasta mitään, koska tapauksen tutkintatuomari oli nimenomaan kieltänyt tietojen julkistamisen.

Kananmunat on poistettu myynnistä Belgiassa varotoimenpiteenä ennen tehtävien testien valmistumista. Useita miljoonia hollantilaisfarmien munia on vedetty takaisin Hollannissa ja Saksassa.

Saksan maatalousministeri Christian Schmidt on painostanut viranomaisia erityisesti Hollannissa ja Belgiassa selvittämään asia.

"Joku on selvästi saastuttanut rikollisessa mielessä munia kielletyllä tuotteella", Schmidt sanoi saksalaislehti Bildille AFP:n mukaan.

Fiproniilia on löytynyt kananmunista Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Kananmunia on vedetty markkinoilta miljoonittain. Belgiassa fiproniilipitoisuuksia on mitattu myös kananlihasta.

Hollannin viranomaiset epäilevät, että tuholaistorjuntayritys on lisännyt fiproniilia kanojen loislääkkeeseen tehostaakseen sen vaikutusta. Ainetta käytetään yleisesti koirien ja kissojen kirppujen ja punkkien torjuntaan. Käyttö tuotantoeläimille on kielletty.

Tullin ja Eviran mukaan fiproniilia sisältäviä kananmunia ei ole tullut Suomeen. Viranomaiset Keski-Euroopassa selvittävät fiproniilia sisältäneiden tuotteiden reittejä.

Hollannin viranomaiset sulkivat aiemmin tällä viikolla 180 maatilaa ja testien jälkeen maan elintarvikeviranomainen kertoi, että 138 kanatilaa pysyy edelleen suljettuina. Määrä on noin viidennes kaikista maan kanatiloista.

Erityisesti yksi erä munia oli erityinen riski yleiselle terveydelle, virasto kertoi. Lähes 60 muun kanatilan munissa oli niin paljon hyönteismyrkkyä, että virasto varoitti, ettei lasten tulisi syödä niitä.

Saksan maatalousministerin Christian Schmidtin mukaan Hollannista on tuotu Saksaan ainakin kolme miljoonaa saastunutta kananmunaa viime viikkoina. Suurin osa niistä on myös myyty kuluttajille.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan korkeat fiproniili-pitoisuudet voivat vahingoittaa maksaa, kilpirauhasta ja munuaisia, jos myrkkyä saa ravinnon mukana suuria määriä ajan mittaan.

Hollantilaismedian mukaan maassa tuotettiin viime vuonna 10 miljardia kananmunaa noin tuhannella maatilalla. Suuri osa munista viedään Saksaan.