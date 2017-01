Bordercollie, beagle – vai joku muu karvakorva? Testaa, kuinka hyvin tunnet työkoirat

Lähes kaikki koirarodut on alkujaan jalostettu jotakin tehtävää varten. Usein tuo tehtävä on liittynyt ravinnon hankintaan, vartiointiin tai paimennukseen.

Toisilla tehtävä on muuttunut aikojen saatossa tarpeettomaksi tai jäänyt ulkomuotojalostuksen jalkoihin. Toisilla vietti taas on säilynyt niin voimakkaana, että tasapainoista koiranelämää varten ne tarvitsevat runsaasti aktiviteetteja tai rodunomaista toimintaa.

Kennelliitto rekisteröi viime vuonna eniten labradorinnoutajia, suomenajokoiria ja jämtlanninpystykorvia. Osa niistä on tavallisia perhekoirina, mutta rotujen edustajia käytetään edelleen myös metsästyskoirina. Labradorinnoutaja on pitänyt kärkipaikkaa jo seitsemän vuotta. Sen valttina on monipuolisuus: tänä vuonna palkituissa vuoden virkakoirissa oli useampi labradorinnoutaja.

Hyvä työkoira voi olla korvaamattoman arvokas kaveri: laumanvartijan ansiosta lammaslauman omistaja voi nukkua yönsä rauhassa. Osa kuvaileekin työtään karjan kanssa mahdottomaksi ilman koirien apua. Suomessa on enemmän koiria henkeä kohden laskettuna kuin missään muualla maailmassa. Vaikka koirille ei työkäyttöä olisikaan, ei niiden uutta roolia perheenjäseninä ja harrastuskavereina sovi väheksyä.

Onhan tutkittu, että koirat tekevät itsensä lisäksi meidätkin onnelliseksi.

Kuinka tuttuja työkoirat ovat? Testaa tietämyksesi MT:n työkoiravisassa. Jos visa ei avaudu alempana, löydät visan täältä.