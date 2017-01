Britanniassa lintuinfluenssa levisi 10 000 fasaanin parveen

Britanniassa 10 000 fasaania on päässyt hengestään lintuinfluenssan takia. H5N8-virus levisi lähellä Manchesteria sijaitsevalle tilalle, kertoo lantbruk.com.

Osa linnuista oli jo ehtinyt kuolla tautiin, loput tapetaan. Tilan ympärille on perustettu EU-säädösten vaatimat suojavyöhykkeet.

Britannian viranomaiset selvittävät parhaillaan, mistä fasaaniparveen iskenyt virus on peräisin.

Lintuinfluenssaa on todettu useassa Euroopan maassa, myös Suomessa. Pahiten tauti on iskenyt Ranskaan, kertoo WattAgNet.com. Ranskan maatalousministeriö kertoi 25. tammikuuta, että H5N8-virus on levinnyt 127 siipikarjatilalle. Määrä on kasvanut 27 tilalla viikon aikana. Lisäksi on löytynyt uusia villilintutartuntoja.

Kaikkiaan Ranskassa on lintuinfluenssan takia tapettu siipikarjaa lähes 2 miljoonan pään verran, WattAgNet.com kirjoittaa.

