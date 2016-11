Dairyreporter: Juuston kimppa pähkinöiden kanssa on seuraava menestystuote – Meijereiden kannattaa iskeä maidottomien tuotteiden markkinoille

Juuston ja trendikkäiden pikkusuolaisten naposteltavien liitto voi olla meijerituotemarkkinoiden seuraava hittituote, kertoo Dairyreporte.com-verkkosivusto.

New Nutrion Business on arvioinut meijerimarkkinoiden trendejä, joista juuston "uudelleen syntyminen" on suurin. Juusto kannattaa yhdistää hedelmien ja pähkinöiden kanssa. Tällaiset tuotteet ovat olleet Yhdysvaltain markkinoiden menestyjiä viime aikoina.

New Nutrion Businessin johtaja Joanna Maricato kertoo Dairyreporter.comille, että myös maidottomat tuotteet voivat tarjota meijereille tien menestykseen.

Dairyreporter: The re-birth on cheese: cheese snacks are the number-one dairy growth opportunity