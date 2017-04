Dava Foodsin uusi toimitusjohtaja: "Virikehäkkimunien suosio heikkenee todella nopeasti"

Suomessa ja muissa pohjoismaissa tuotetaan maailman parhaat kananmunat, mutta hinta on Suomessa heikoin. Missä on mennyt pieleen?

"Näyttää siltä, että ala on ihan itse tapellut itsensä henkihieveriin", Dava Foods Finlandin tuleva toimitusjohtaja Miska Kuusela sanoo.

"Davan tanskalainen omistajakin sanoo, että ongelma on suomalaisten oma", hän toteaa.

Kuusela aloittaa uuden työnsä pääsiäisen jälkeen. Hän siirtyy Davalle lennossa Helsingin Myllyn toimitusjohtajan paikalta.

Myllytuotteet liikkuvat sujuvasti eri maiden välillä. Kananmuna-ala on erilainen: suomalainen ei suostu syömään ruotsalaista kananmunaa eikä ruotsalainen suomalaista, Kuusela analysoi.

"Maailmanmarkkinoita ei siis voi syyttää. Tämä on sisäinen peli, joka on palattu näin."

Kananmunalla pitäisi olla kaikki edellytykset menestyä.

Se on taas todettu terveelliseksi, se on halpaa verrattuna muuhun ruokaan, sen kulutus kasvaa kaikkialla ja se on lisäksi eläinproteiineista ehdottomasti ekologisin, Kuusela listaa.

Ylituotantokaan ei ole selitys, sillä se on koko ajan kaventunut.

Silti hinta on heikko ja tuottajien tilanne todella hirveä, Kuusela toteaa.

"Ei tämä voi tällä tavalla jatkua."

Kuuselan mukaan suurin ongelma Suomessa on tällä hetkellä tuotannon rakenne.

"Virikehäkkimunan suosio heikkenee todella nopeasti."

Hän toteaa, että tilanne on vaikea häkkimunan tuottajille, jotka ovat juuri investoineet paljon. "Asia on jotenkin järjestettävä niin, että sen investoinnin yli pystyy elämään."

"Mutta samaan aikaan kiukuttelu sitä vastaan, että maailma alkaa hylkiä häkkimunaa ja suosia luomua, vapaata ja free rangea, ei auta mitään. On otettava lusikka kauniiseen käteen ja lähdettävä menemään sinne, minne maailma menee."

Tuottajat syyttävät kauppaa liian suurten osuuksien rohmuamisesta.

Kuusela ei tälle linjalle lähde. "En näe kaupalla pelin ratkaisemisessa erityistä roolia."

Dava Foods Finlandin aiempi toimitusjohtaja Jan Lähde siirrettiin sivuun helmikuussa ja tilalle lähdettiin etsimään uutta johtajaa.

Kuusela toteaa, ettei ollut etsimässä uutta tehtävää, mutta kananmuna-ala vaikutti kiinnostavalta haasteelta.

Kananmunia pakkaava ja pastöroituja kananmunajalosteita valmistava Dava Foods Finland tunnettiin aiemmin Munakuntana.

Yhtiön omistavat tasaosuuksin tuottajaomisteinen Munakunta ja tanskalainen Danish Agro Groupiin kuuluva Dava Foods.