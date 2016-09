Davan hintapäätös kova paikka velkaisille

Tuoreimman tilaston mukaan virikehäkkimunien tuottajahinta oli heinäkuussa 93 senttiä kilolta. Dava Foodsin päätös laskea hinta 70 senttiin on monelle tuottajalle hankala päätös.

Tutkimuspäällikkö Pasi Saarnivaara Suomen Gallup Elintarviketiedosta ei lähde vielä ennakoimaan, paljonko keskimääräinen hinta laskee.

”Riippuu siitä, seuraavatko muut pakkaamot Davaa ja miten nopeasti.”

EU:n häkkidirektiivi tuli voimaan 2012, ja tiloilla investoitiin laajasti uusiin virikehäkkeihin.

Pakkaamot ovat kannustaneet tuottajia jo pitkään siirtymään esimerkiksi kerroslattiakanaloihin, ja tuottajatkin suhtautuvat asiaan myönteisesti, Saarnivaara toteaa. Monella tilalla taloustilanne ei kuitenkaan salli sitä, että näin pian vaihdettaisiin taas tuotantomuotoa.

60 prosenttia Suomen munista tuotetaan virikehäkeissä.

Suomen munantuotanto on vahvassa kasvussa. Tällä hetkellä kanamäärä on samaa tasoa kuin vuosi sitten, mutta haudonnat osoittavat, että määrä kasvaa selvästi. Loppuvuoden tuotanto on 5–6 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Onneksi myös kulutus on kasvanut rutkasti – tänä vuonna viisi prosenttia.

”Omavaraisuusaste tulee siis pysymään viime vuoden tasolla”, Saarnivaara sanoo.

Sekä munien vienti että tuonti ovat tänä vuonna vähentyneet. Luvut eivät tosin ole vertailukelpoisia, sillä Dava lopetti munavalmisteiden teon Suomessa. Nyt yritys vie munat Ruotsiin ja tuo ne jalostettuina takaisin.