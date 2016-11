"Ei tämä halpaa ole" sanoo Mavi tukioikeuksien mitätöintirumbasta

MT:n lukijat ihmettelevät miksi tukioikeuksia mitätöinnistä ja tukien takaisinperinnästä koituvia pikkusummia peritään takaisin.

Erikoissuunnittelija Kati Törmä Maaseutuvirasto Mavista tähdentää, että tukioikeuksien mitätöinti ja tukien takaisinperintä ovat kaksi eri asiaa.

"Tukioikeuksien mitätöinti ei ole sitä, että olisi maksettu joku tuki ja sitten tulisi päätös, että sitä peritään takaisin."

Tukioikeuksien mitätöinti piti EU:n vaatimuksesta vuonna 2015 selvittää, kuinka paljon viljelijällä oli tukioikeuksia ja toisaalta viljelytukikelpoista pinta-alaa. Jos kävi ilmi, että tukioikeuksia oli liikaa, ne piti mitätöidä.

Törmä antaa esimerkin. Jos viljelijällä oli 110 tukioikeutta ja tukikelpoista alaa 100 hehtaaria, niin hänelle maksettiin tukia 100 hehtaarin, ei 110 tukioikeuden mukaan. Ylimääräiset 10 tukioikeutta mitätöitiin. Tuki ja tukioikeudet rajattiin tässä tapauksessa tukikelpoiseen pinta-alaan.

"Mitätöintiin ei herunut armoa. Jos oli yksikin aari liikaa, niin sillä selvä."

Tukien takaisinperintä puolestaan on sitä, että jos on maksettu tukia esimerkiksi 2 000 euroa ja sitten todetaan, että esimerkiksi joku pinta-ala on tallennettu väärin, niin sen osalta tuki peritään takaisin.

Tavoite on, että tukityyppikohtaisesti ei perittäisi alle 100 euron summaa, Törmä kertoo. Mavin varainhoito valmistelee parhaillaan alle 100 euron perimättä jättämisen käyttöönottoa.

Törmä huomauttaa, että vielä ei ole aloitettu viime vuoden tukien takaisinperintää.

Tukioikeuksien mitätöinti maksaa, mutta kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida.

"Mitä halutaan laskea ja keiden työpanos ja millä prosentilla halutaan ottaa mukaan?"

Tukioikeuksien mitätöintipäätökset tehdään elykeskuksissa. Pitäisikö kustannuksissa ottaa huomioon, asiaan liittyvät puhelut ja niihin kulunut aika? Niiden selvittäminen vaatisi tarkkaa kirjanpitoa.

Sitä Törmä ei kiellä, etteikö kustannuksia koidu. "Ei ole halpaa, sen voin sanoa."

Jonkin verran kuluja on saatu alas sillä, että aktiiviviljelijöille päätöksiä on voitu postittaa tukiin liittyvän esitäytetyn materiaalin mukana. Maanomistajille, joille ei mene mitään muuta postia, päätökset pitää postittaa erikseen.

Lain mukaan päätökset on saatettava sen henkilön tiedoksi, jota asia koskee. "Ei ole vaihtoehtoja Missään vaiheessa ei voida oikaista."

