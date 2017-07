Elykeskus vinkkaa: Näin tunnistat hukkakauran

Elykeskus muistuttaa tiedotteessaan, että hukkakaura tulee röyhylle heinäkuun lopulla. Ensimmäisten yksilöiden löytyminen on parasta ja halvinta ennakoivaa torjuntaa.

Lohkot pientareineen tulee kiertää ja tarkastaa kitkentäaikaan joka vuosi 2–3 kertaa viikon välein. Torjuntakynnyksen ylittymiseen riittää yksi hukkakaurayksilö lohkolla.

Elykeskus huomauttaa, että kitkentä tulee tehdä välittömästi. Tällöin kasvit kerätään juurineen ehjään säkkiin. Säkkejä ei saa jättää lohkon reunoille, vaan ne tulee viedä lohkoilta pois ja tuhota esimerkiksi polttamalla.

Tiedotteessa annetaan myös vinkkejä hukkakauran tunnistamiseen. Hukkakauran tunnistamisen parhaita tuntomerkkejä ovat

– laaja, harva ja hento röyhy, joka on väriltään muuta kasvustoa vaaleampi,

– tummanruskea/harmaa, karvainen, tyvestään maljamainen jyvä, joista jokaisessa on pitkä vihne.

Lisäksi kasvi on väriltään kellertävän vihreä ja se kasvaa yleensä rivivälissä.

Kiikari on hyvä apuväline muuta kasvustoa korkeampien hukkakaurayksilöiden havaitsemiseen. Tähystys on suoritettava kasvuston keskikorkeuden tasolta ja sitä selvästi korkeammat epäilyttävät yksilöt on tarkemmin tutkittava.

Hukkakaurasta on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Viranomainen tekee tarvittaessa katselmuksen ja antaa torjuntaohjeet. Viranomainen voi myös laatia monivuotisen torjuntasuunnitelman.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut hukkakauran tunnistamisen avuksi Youtube-videon. Videon voit katsoa tämän jutun yläpuolelta.