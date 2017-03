Ensimmäiset siipikarjatilat saivat vientiluvan Japaniin – valtio tukee ruokavientiä 700 000 eurolla

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 700 000 euron rahoituksen elintarvikeviennin edistämiseen tälle vuodelle. Raha ohjataan viennin edistämiseen Food From Finland -ohjelman kautta.

Ministeriön mukaan tulokset ministeridelegaation ja yritysten yhteisiltä vienninedistämismatkoilta ovat olleet hyviä.

Maaliskuussa tehdyllä matkalla Suomen ja Japanin viranomaiset sopivat muun muassa suomalaisen siipikarjanlihan viennistä Japaniin. Japanin laitosrekisteriin on nyt lisätty suomalaisia laitoksia, jotka voivat aloittaa siipikarjan lihan viennin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan suoraan vienninedistämiseen osoitetut rahat eivät ole ainoa tapa parantaa suomalaisten elintarvikkeiden pääsyä ulkomaisille markkinoille.

"Yhtälailla on myös tärkeää Eviran uudenlainen valmentava toimintatapa, jolla tuetaan pk-yritysten vientipyrkimyksiä."

Sopimusta siipikarjanlihan Japanin-viennistä nopeutti Tiilikaisen mukaan Suomen erinomainen eläintauti- ja elintarviketurvallisuustilanne sekä Japanin hyvät kokemukset Suomesta tuotavista muista elintarvikkeista, muun muassa sianlihasta.

Food From Finland on Finpron johtama elintarvikealan Team Finland -kasvuohjelma, joka käynnistyi syksyllä 2014. Sen toimintaan on osallistunut tähän mennessä runsaat sata suomalaista elintarvikealan yritystä.

Ohjelman tavoitteena on elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.