ESBL-kohu ei ole vaikuttanut kaupoissa kysyntään

"Toistaiseksi meidän tietoomme ei ole tullut, että asiakkailta olisi tullut tähän liittyen kyselyitä. On vielä liian aikaista sanoa, millaisia vaikutuksia uutisoinnilla voisi mahdollisesti olla broilerin kysyntään", kertoo Keskon päivittäistavarakaupan viestintäpäällikkö Minttu Tirkkonen.

"Broilerinmyynnissä ei ole S-ryhmän kauppojen osalta mitään erityistä laskevaa piikkiä eikä myöskään asiakaskyselyitä ole enemmissä määrin tullut. Jo ennestään monille on tuttu se perusohje, että siipikarjanlihaa on käsiteltävä hygieenisesti ja että se on kypsennettävä aina kypsäksi", sanoo S-ryhmästä viestintäpäällikkö Outi Hohti.

"Kotimainen broilerinliha on tällä hetkellä isossa nosteessa terveellisenä ja helppokäyttöisenä ruoanlaiton perusraaka-aineena", Hohti jatkaa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kertoi eilen, että suomalaisessa broilerinlihasta on löydetty antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita.

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) arvosteli Eviraa vain kotimaisen lihan tutkimustulosten kertomisesta. Kansainvälinen vertailu julkistetaan myöhemmin.