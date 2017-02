ESS: Hollolalainen suurtila hakeutui yrityssaneeraukseen

Päijät-Hämeen suurin maanviljelijä Matti Vuorinen on hakeutunut yrityssaneeraukseen, Etelä-Suomen Sanomat kertoo.

Hollolalainen viljelijä on ollut vakionimi suurimpien maataloustukien saajien listalla.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus päätti saneerausmenettelyn aloittamisesta tammikuun lopulla. Asia voi vielä joutua hovioikeuden ratkaistavaksi, sillä muutama yksityishenkilö on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätöksiin, ESS kertoo.

Vuorinen itse ei lehden mukaan ole kommentoinut asiaa.

ESS:n mukaan saneerausta haetaan maksukyvyttömyyden ja ylivelkaisuuden takia.

Lehti kertoo, että Vuorisella on Hollolassa ja Urjalassa omaa peltoa noin 400 hehtaaria. Vuokramaineen viljelyssä on yli 1 000 hehtaaria. Urjalassa on lypsäviä ja nuorta karjaa yhteensä lähes 300 päätä.