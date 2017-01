ESS: Kärköläläistila lopettaa ilkivallan takia

Ritariharju Ranch Kärkölästä lopettaa toimintansa pitkään jatkuneen ilkivallan takia, kertoo Etelä-Suomen Sanomat. Maatalousyrittäjä Niina Ellonen kertoo, että toiminta on päätetty lopettaa kokonaan.

"Ilkivalta on keskittynyt aitojen hajottamiseen ja eläinten ajamiseen pois laitumilta", Ellonen kertoo.

Ellosen mukaan poneja ja sonneja on haettu takaisin jopa parin kilometrin päästä. Tilalla on myös sikoja, joiden kiinni ottaminen on erittäin vaikeaa.

Maatilalla on kiinteitä valvontakameroita ja riistakameroita, mutta ne eivät ole auttaneet.

"Yleensä tekijät tulevat pimeällä, kaatosateella tai lumipyryllä. Pystymme ainoastaan todistamaan, monenko taskulampun voimin tekijät ovat tulleet."

Ensimmäinen rikosilmoitus häiriköinnistä tehtiin syksyllä 2014 ja viimeisin syksyllä 2016. Aiemmat tutkinnat ovat päättyneet, koska tekijöitä ei ole löytynyt. Viimeisin tutkinta on edelleen käynnissä.