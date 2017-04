Etelä-Pohjanmaan MTK: Agrologin ei tarvitse kokea kaupunkia vetovoimatekijäksi

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta vastustaa jyrkästi Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) suunnitelmia siirtää agrologiopinnot Ilmajoelta Seinäjoelle.

"Siirtopäätös voi pahimmillaan kuolettaa opintoalan kokonaan näiltä lakeuksilta", liiton johtokunta korostaa.

"Jos Etelä-Pohjanmaallakin, ruokaprovinssissa, ajaudutaan asfalttiagrologilinjalle, äänestävät tulevat ikäluokat jaloillaan", liiton kannanotossa todetaan ja muistutetaan Kanta-Hämeessä sijaitsevan Mustialan houkutelleen pohjalaisia ennenkin.

Siirtoa Seinäjoelle on perusteltu vetovoimatekijöillä.

"Perustelu on pöyristyttävä. Emme tarvitse tähän maahan yhtään sellaista agrologia, jolle opiskelu kaupunkiympäristössä on ratkaiseva tekijä alalle suuntautumisessa. Jos ei ole valmis viettämään muutamaa vuotta elämästään Ilmajoen kampuksella, on hakeutumassa tyystin väärälle alalle", liiton edustajat korostavat MT:lle toimittamassaan kirjeessä.

Kannanotossa muistutetaan, että agrologiopintojen tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia alkutuotantoon, maatalousyrittäjiksi ja viljelijöiden yhteistyökumppaneiksi alan tarvitsemiin palveluihin.

"Keskittämisen ideologia ei sovellu alalle, jonka harjoittaminen tapahtuu maaseudulla. Ilmajoen kampuksen maatila antaa mahdollisuuden käytännön opetukseen. Framin ruosterakennusten keskellä tätä oppia ei saa."

Perusteluksi ei käy MTK:n mukaan myöskään keskittämisen tuomat edut.

Nykyisellään Ilmajoen kampuksella toimivat maatilatalouden perustutkintolinja ja agrologiopetus. Ne tukevat johtokunnan mukaan toisiaan. Jos siirto toteutuu, tämä yhteistyö häviäisi.