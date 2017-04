Etelä-Savossa huoli, kuka jatkaa maatiloilla

Maatiloille tarvitaan nuoria jatkajia, ja MTK:lta ja valtiolta odotetaan siihen keinoja, MTK-Etelä-Savon kokouspuheenvuoroissa muistutettiin perjantaina Rantasalmella.

Jotta nuoria jatkajia olisi, MTK:n on oltava nimenomaan edunvalvontajärjestö, Anne Nykänen vaati.

"Jatkajille tärkeää on, että he pääsevät kiinni elinkeinoon riittävän nuorina, ja maatalouden harjoittamiseen on hyvät edellytykset."

Edellytyksiin Nykänen luki kannattavuuden ja jaksamisen. Jälkimmäisen edistämiseksi hän toivoi byrokratian purkua ja lomituksen turvaamista.

Jaksamisesta keskusteltiin enemmänkin Eila Eerolan alustamana.

Suurin huoli kokouksessa olleilla oli viljelijöistä, jotka eivät enää jaksa itse ottaa yhteyttä auttajiin. Yhteydenottajia kerrottiin olevan silti enemmän kuin mihin Melan saama rahoitus Välitä viljelijästä -projektiin riittää.

Kyselyjen mukaan 46 prosenttia eteläsavolaisista viljelijöistä on lopettamassa vuoteen 2022 mennessä. Liiton puheenjohtaja Juha Paajanen sanoi sen olevan toisaalta mahdollisuus niille, jotka haluavat jatkaa ja laajentaa.

Jotta ruuan tuotanto ei romahda, Paajanen perää maatalouteen samanlaista investointibuumia kuin metsätalouteen. Tai oikeastaan isompaa, sillä maatalous rakentaa jo nyt vuosittain Äänekosken tulevan biotuotetehtaan verran.

Sirpa Mikkonen kaipasi viestintää kuluttajien valistamiseksi siitä, ettei tuontiliha täytä samoja sääntöjä kuin kotimainen. "On saatava sertifikaatti tai vastaava."