Etsitkö omaa tilaa tai jatkajaa? Aktiivitilat -Facebook-ryhmä yhdistää luopujat ja tilattomat ammattilaiset

Aktiivitilat -Facebook-ryhmän ajatuksena on välittää tietoa toiminnassa olevista maatiloista, luopujista tai tilaansa muuten myyvistä sekä omaa tilaa etsivistä maatalousalan ammattilaisista.

Ryhmän perustaja Tarja Ojanne on ylläpitänyt aikaisemmin Pientilat ostetaan/myydään/vuokrataan -Facebook -ryhmässä, jossa on 6 600 jäsentä. Tässä ryhmässä useimmilla on tavoitteena löytää maaseutumainen asuin- tai vapaa-ajanviettopaikka, jossa onnistuu esimerkiksi hevosen pito.

Uuden ryhmän tarkoitus on palvella ammattiviljelijöitä ja sellaisiksi aikovia.

"Olen itse ollut viljelijä vuodesta -88 ja seuraan maaseudun ja maatilojen nykytilannetta median välityksellä päivittäin. Viljelijäväestö on lujilla niin henkisesti kuin fyysisestikin. Minun ikäluokkani ansaitsisi jo päästä helpommalla. Uskon että moni olisi valmis luovuttamaan tilanpidon eteenpäin, kunhan vaan jatkaja löytyisi. Toisaalla kuitenkin nuoria opiskelee alaa ilman mitään tietoa omasta tilasta. Maausko elää, mutta he päätyvätkin usein muiden palvelukseen", Ojanne perustelee uutta ryhmää MT:lle.

Perustaja korostaa, ettei hyödy toiminnasta taloudellisesti.

"Olen pitkään miettinyt, mitä konkreettista voisin tehdä maaseudun ihmisten hyväksi. Ehkä se olisi tämä ryhmä."

Aktiivitilat -ryhmä on jäsenten yksityisyyden suojaamiseksi suljettu. Yleisö voi nähdä ryhmän jäsenet, mutta ei viestejä. Ojanne on valmis välittämään kuitenkin myös nimettömiä sekä Facebookiin kuulumattomien henkilöiden ilmoituksia ryhmään. Näitä ilmoituksia voi lähettää sähköpostiosoitteeseen aktiivitilat@gmail.com.

Aktiivitilat -ryhmän toimintaohje:

Lähetä ryhmän ylläpitäjälle liittymispyyntö ja sen jälkeen lyhyt yksityisviesti, jossa kerrot mitä haet. Tämä tieto jää meidän keskeiseksi.

Kun pyyntösi on hyväksytty, jätä ryhmän seinälle viesti, jossa kerrot toiveistasi tai tilastasi. Yksi kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa.

Viestit on hyvä aloittaa tilannetta parhaiten kuvaavalla avainsanalla ETSITÄÄN, OSTETAAN, MYYDÄÄN tai LUOPUMASSA

Jos haluat jakaa enemmän kuvia, kannattaa perustaa niille erillinen kuvakansio, joka pitää kuvat yhdessä.

Ryhmä ei välitä kiinteistöjä, ainoastaan tietoa. Ensikontaktien jälkeen kaikki jatkoneuvottelut kannattaa käydä yksityisesti ja käyttää toteutukseen alan asiantuntijoiden palveluita.