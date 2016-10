EU:n luomupeltojen pinta-ala kasvaa, mutta luomu-uudistus ei etene

EU:n luomupellon ala kasvoi vuonna 2015 yli 11 miljoonaan hehtaariin, EU:n tilastoviranomainen Eurostat kertoo.

Suurin osuus peltoalasta on luomulla Itävallassa, Ruotsissa ja Virossa. Niissä lähes viidennes pellosta on luomussa. Suomessa luomuala on noin kymmenen prosenttia. Alle kaksi prosenttia alasta on luomua Romaniassa, Irlannissa ja Maltalla.

Viime vuonna luomutuottajia oli EU:ssa 271 500, kasvua edellisvuodesta oli 5,4 prosenttia.

Vuodesta 2010 lähtien ala on kasvanut melkein kaksi miljoonaa hehtaaria. Kasvua on ollut kaikissa jäsenmaissa paitsi Britanniassa ja Hollannissa. Britanniassa ala väheni lähes 30 prosenttia.

EU:n luomu-uudistusta on valmisteltu pitkään, mutta se ei etene. Sopua on vaikea löytää esimerkiksi siemensäännöksiin. Euroopan komissio on uhannut ottaa koko luomu-uudistuksen pois, koska se haluaa vähentää hankkeita, jotka eivät etene.

Tiistaina julkaistu komission suunnitelma ensi vuodeksi ei ottanut kantaa luomuun, joten uudistuksen valmistelu jatkuu.

Ensimmäinen uhka oli jo komission aloittaessa kaksi vuotta sitten. Silloin komissio ilmoitti, että uudistuksella on puoli vuotta aikaa. Sen jälkeen jokainen puolen vuoden välein vaihtuva EU:n puheenjohtajamaa on pitänyt luomun listoilla.