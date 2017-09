EU:n tuomioistuin asettui gm-maissin viljelijöiden puolelle: Kumosi Italian asettaman viljelykiellon

EU:n tuomioistuin on kumonnut Italian asettaman, gm-maissilajiketta koskeneen viljelykiellon.

Vaikka EU-alueella geenimuunneltujen organismien viljelyä rajoitetaan, kielto ei koske kaikkia lajikkeita.

Yksi niistä on MON 810: Se on Monsanton kehittelemä maissilajike, jota viljellään ympäri maailmaa. Maissin DNA:han on lisätty bakteerista siirretty geeni, joka saa kasvin muodostamaan tietyille tuhohyönteisille myrkyllistä valkuaisainetta.

Euroopan komissio hyväksyi MON 810 -lajikkeen viljelyn vuonna 1998. Silloin EU:n tieteellinen komitea totesi, ettei ole olemassa näyttöä lajikkeen haitallisuudesta ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Komission päätös ei vakuuttanut Italiaa.

Vuonna 2013 Italian hallitus pyysi komissiolta lupaa ottaa käyttöön kiireelliset toimenpiteet MON 810:n viljelyn kieltämiseksi. Huolen taustalla oli kaksi italialaistutkimusta, jotka Italian hallituksen mukaan osoittivat gm-maissilla olevan haitallisia vaikutuksia.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA tuli siihen johtopäätökseen, etteivät uudet tutkimukset antaneet vakuuttavaa näyttöä gm-maissilajikkeen haitallisuudesta.

Italian hallitus ohitti EFSA:n arvion ja kielsi MON 810:n viljelyn siitä huolimatta.

Kaikki eivät kuitenkaan välittäneet kiellosta.

Yksi heistä on italialaisviljelijä Giorgio Fidenato, joka tutustui gm-viljelyyn vieraillessaan Yhdysvalloissa. Hänen näkemyksensä mukaan monet gm-kasvit vaativat vähemmän torjunta-aineiden käyttöä ja tuottivat suurempia satoja.

Hän on kohdannut kotimaassaan suurta vastustusta. Gm-viljelyä vastustaneet aktivistit ovat tuhonneet Fidenanton viljelyksiä.

Häntä ja muita MON 810:ta viljelleitä vastaan nostettiin Italiassa syyte.

Asia eteni Euroopan unionin tuomioistuimelle joka totesi, ettei syytteelle ollut perusteita.

Ilman päteviä todisteita gm-lajikkeen haitallisuudesta jäsenvaltioilla ei ole oikeutta estää viljelyä, tuomioistuin painotti.

Italia ei ole ainoa, joka suhtautuu MON 810:n viljelyyn kielteisesti. Muun muassa Saksan hallitus on kieltänyt MON 810:n viljelyn vedoten epäilyihin siitä, että maissin tuottama valkuaisaine voisi vahingoittaa tuhohyönteisten lisäksi pölyttäjiä.

Lajiketta viljellään EU-alueella muun muassa Espanjassa, Portugalissa ja Slovakiassa.