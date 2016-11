Euroopan tuottajajärjestön puheenjohtaja: "Viljelijöitä kohdellaan epäkunnioittavasti ja käytetään hyväksi"

Tanskan ja Euroopan tuottaja­järjestö Copan puheenjohtaja Martin Merrild vaatii hyvinvoinnin palauttamista maaseudulle ympäri Eurooppaa.

"On hoidettava globalisaation luomat kuilut kaupunkien ja maaseudun väliltä. Euroopassa viljelijät ovat tyytymättömiä. Bryssel ei ole yksinkertaistamassa maatalouspolitiikkaa tai viherryttämistä, vaan pikemminkin lisäämässä byrokratiaa ja viljelyrajoituksia", Merrild kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan (MT 23.11.2016).

"Tämä luo turhautumista ja on euro­skeptismin alku ja juuri sekä väärä vastaus viljelijöiden todellisiin ongelmiin."

Merrildin mielestä maatalouspolitiikka ja EU:n sisämarkkinat ovat epätäydellisiä, mutta ne ovat mahdollistaneet tasapuolisen kilpailutilanteen.

"Toisin olisi, jos kaikki 28 maata harjoittaisivat omaa erilaista maatalous- ja kauppapolitiikkaa."

Hän vaatii kansainvälisten kauppasopimusten päättäväistä edistämistä, jotka takaavat maatalouden elinvoimaisuuden. Maaseudusta on kuitenkin huolehdittava vielä laajemmin, sillä yli puolet EU:n väestöstä asuu maalla.

"Meidän tulee luoda vahva perusta voimakkaammalle taloudelliselle kehitykselle. Euroopan pitää tukea maaseudun investointeja ja kriittisen infrastruktuurin parantamista estääksemme digitalisaation alueellinen eriytyminen, kuten Corkin julistuksessa todetaan. Julkisia työpaikkoja pitää siirtää pääkaupunkiseuduilta elävöittämään maaseutuja", Merrild kirjoittaa.

"Tämän päivän viljelijällä on usein puoliso, joka ei välttämättä halua avustaa tilan töissä, kuten ennen vanhaan. He haluavat tehdä muita töitä lähistöllä. Meidän on luotava enemmän työpaikkoja maaseutu­kaupunkeihin ja taajamiin. Paras tapa luoda työpaikkoja on kehittää maatalouteen kytkeytyvää yrittäjyyttä ja osuus­kuntiamme."

Myös kaupan lainsäädäntöä on parannettava.

"Ympäri Eurooppaa viljelijät kohtaavat epäreiluja kauppatapoja. Liian usein viljelijöitä kohdellaan hyvin epäkunnioittavasti ja suoraan sanoen käytetään hyväksi", Merrild lataa.

"Viljelijät voivat myös itse parantaa asemaansa ruoka­ketjussa liittymällä tuotteilleen lisäarvoa tuottaviin osuuskuntiin, niin perinteisessä tuotannossa kuin luomu­tuotannossakin. Pystyäksemme todella myymään suuria määriä reilulla hinnalle ilman kaupan sanelua, meidän on kasvatettava osuuskuntiamme niin, että ne pystyvät tasapainottamaan viljelijöiden tuloja ja luomaan uusia työpaikkoja maaseudulle."

Koko yliökirjoitus on luettavissa keskiviikon Maaseudun Tulevaisuudessa.