Evira: Brasilialaisen lihan jäljittäminen voi kestää päiviä

Evira jatkaa selvityksiä siitä, onko Suomeen päätynyt elintarvikkeeksi kelpaamatonta brasilialaista lihaa.

Pilaantunut liha on peräisin kahdelta suurelta viejäyritykseltä. Yrityksillä on yhteensä noin 50 EU-toimituksiin hyväksyttyä laitosta. Eviralle on vielä epäselvää, missä laitoksissa ongelmia on todettu.

Virasto on pyytänyt Suomen maahantuojilta tiedon kaikista näistä laitoksista toimitetusta lihasta vuoden 2016 heinäkuusta alkaen. Lisäksi Evira haluaa maahantuojilta havaintoja ja muita tietoja tuontilihan mahdollisista laatuongelmista.

Evira on pyytänyt maahantuojilta myös tietoa, minne lihaa on toimitettu. Selvitys voi viedä useita päiviä.

Tullin tilastojen mukaan Suomeen tuotiin viime vuonna 1952 tonnia lihaa ja muita eläimen osia Brasiliasta. Tuonnin arvo oli 11,6 miljoonaa euroa. Määrä on ollut laskusuunnassa. Vuonna 2012 tuotiin 4012 tonnia.