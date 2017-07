Evira kehottaa: Tarkkaile perunakasvustoja ikävän yllätyksen varalta

Koloradonkuoriaisten tarkkailu on nyt ajankohtaista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira korostaa, että kaikkien perunanviljelijöiden pitää omatoimisesti tarkkailla perunakasvustoja. Viime vuosina kuoriaisia on esiintynyt kaakkoisen Suomen alueella.

Viileä alkukesä ei ole suosinut koloradonkuoriaisten kehitystä. Yhtään esiintymää ei ole tänä kesänä vielä Suomessa löytynyt. Suomen lähialueilla talvehtineet kuoriaiset ovat jo nousseet perunakasvustoihin. Sopivien ilmavirtausten mukana kuoriaisia on voinut kulkeutua Suomeen. Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo ovat suurimman riskin aluetta.

”Nyt on tärkeää, että kaikki perunanviljelijät ja palstaviljelijät tarkkailevat perunakasvustojaan. Torjunta on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin esiintymä todetaan”, sanoo ylitarkastaja Atro Virtanen Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Evira kehottaa soittamaan kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä päivystysnumeroon, joka on 040 801 4407 (varmimmin klo 9–20, myös viikonloppuisin). Puhelun yhteydessä Evira antaa ohjeet jatkotoimista.

Tarkastuksista ja torjunnasta vastaavat Eviran ja elykeskusten tarkastajat. Omatoimiseen torjuntaan ei pidä ryhtyä, koska se vaikeuttaa viranomaisten torjuntatoimien onnistumista.

Perunakasvustosta voi tähän aikaan löytyä aikuisia koloradonkuoriaisia, lämpimillä kasvupaikoilla myös toukkia. Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa, etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja.

Munasta vastakuoriutunut toukka on noin 1–2 millimetriä pitkä ja tummahko. Toukat kehittyvät nopeasti ja niiden kuperan selkäosan väri muuttuu pian oranssin-punertavaksi. Pää on musta ja alhaalla kummassakin kyljessä on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli 10 millimetrin mittainen.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka massoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

