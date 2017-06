Farmari käynnistyi aurinkoisessa säässä Seinäjoella

Seinäjoen Farmari avasi ovensa yhdeksältä aamulla tänään keskiviikkona.

"Bussit ovat yhdeksästä alkaen siirtäneet ihmisiä tänne alueelle. Kaikki vierailijoiden pysäköinti on ohjattu 11 kilometrin päähän Seinäjoen lentokentälle", Farmarin näyttelypäällikkö Henri Honkala taustoittaa.

Aurinko on porottanut taivaan täydeltä heti aamusta. Vajaan 20 asteen sää aamupäivällä enteilee lämmintä iltapäivää ja iltaa.

"Sää suosii meitä. Vettä tuli eilen ja toissapäivänä, eli aivan sopivaan aikaan", Honkala iloitsee.

Farmari-tapahtuman mittaluokka on valtaisa.

Näytteilleasettajia tapahtuma-alueella on yhteensä noin 620.

Farmarin eri osastoilla riittää kosolti nähtävää.

Ohjelmanumerot tapahtuman päälavalla, katulavalla, metsälavalla, maku- ja taitolavalla sekä kotieläinkentällä pyörivät aamusta iltaan keskiviikosta lauantaihin.

"Heti tänään on tarjolla hyvä ja laadukas ohjelma. Myönteistä on, että joka päivä paikalle pistäytyy myös arvovieraita", Honkala sanoo.

Farmarin avajaispuheenvuoron käytti sisäministeri Paula Risikko (kok.) Seinäjoelta.

Hän korosti puheenvuorossaan huoltovarmuuden merkitystä turvallisuuspolitiikan ja yhteiskunnan vakauden kannalta.

"Ruoka on osa kokonaisturvallisuutta. Se tarkoittaa, että kaikille ihmisille on joka tilanteessa varmistettava riittävä turvallisen ja ravitsevan ruuan saanti. Suomalainen maatalous kykenee normaalioloissa vastaamaan kuluttajien tarpeisiin riittävän hyvin. Tuotantoa on kyettävä lisäämään mahdollisissa poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa", ministeri linjaa.

Risikon mukaan ketjun jokaisen lenkin pellolta pöytään on pysyttävä vahvana.

"Ruuan tuottajan, elintarviketeollisuuden, kaupan ja logistiikan on kaikkien saatava kohtuullinen osuutensa."

Risikon mukaan hän ja maan hallitus uskovat vankasti suomalaisen maaseudun mahdollisuuksiin.

"Kehitys ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Pitää poliittisesti luoda uusia mahdollisuuksia ja avauksia maaseutu- ja maatalousyrittäjille. Teemme myös töitä sen eteen, että yrittäjä itse ja hänen perheensä ovat keskiössä kun päätöksiä tehdään", Risikko summaa.

"Toivotan kaikki tervetulleiksi kotikaupunkini Seinäjoen Farmari-tapahtumaan. Täällä Farmarissa te viljelijät voitte saada vertaistukea ja luoda yhdessä uskoa tulevaan", sisäministeri päättää.