Farmari saavutti kävijätavoitteen, mutta taloudellista tulosta jännitetään vielä

Viime viikon lauantaina päättyneen Farmari-näyttelyn rakenteita on purettu tällä viikolla Seinäjoella. Vaikka tapahtuma ylsi kävijätavoitteeseensa, 90 000:een, ja määrä ylittyikin 4 000 kävijällä, vielä ei tiedetä, millainen taloudellinen tulos näyttelystä kertyy.

"Sitä saadaan jännittää vielä", sanoo näyttelypäällikkö Henri Honkala ProAgria Etelä-Pohjanmaasta.

Näyttely oli tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, jo kesäkuun puolivälissä. Etukäteen aprikoitiin, lähteekö väkeä liikkeelle heti alkukesällä.

"Aikaisesta ajankohdasta tuli palautetta laidasta laitaan. Vastaanotto siihen asiaan oli hyvin kahtiajakoinen", Honkala kertoo.

Valtakunnallisesti on Honkalan mukaan linjattu, että Farmari järjestetään kesä–heinäkuun vaihteessa.

Honkala uskoo, että Farmari -tapahtumalle on tilausta Seinäjoella ja myös valtakunnallisesti jatkossakin.

"Se on siitä poikkeuksellinen tapahtuma, että siellä ovat esillä sekä maatalous että maaseutu. Muissa tapahtumissa tilanne on joko tai. Esimerkiksi Elma on maaseutunäyttely ja konetapahtumat maatalouteen keskittyviä."

Vaikka tapahtuman järjestäjä ProAgria pääsi näyttelyssä kävijätavoitteeseensa, Honkala kertoo osan näytteilleasettajista valitelleen, että ostavia asiakkaita olisi saanut olla enemmän. Syynä saattaa olla se, että taloudellisesti tiukat ajat ovat jatkuneet jo vuosia, hän pohtii. Rahan käyttöä harkitaan tarkasti.

"En tiedä, vaikuttiko sekin, kun nyt ei ollut loma-aika. Ehkä lomalla rahaa käytetään rennommin."