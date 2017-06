Farmarissa torjutaan eläintauteja tupla-aidoin

Näillä näkymin Farmari-näyttelyssä on aikaisempia näyttelyitä pienemmät sika- ja siipikarja­osastot.

”Afrikkalainen sikarutto on sikaosaston yksi kantava teema. Valitettavasti asia on niin tärkeä, että sitä on hyvä tuoda kaikkien näyttelykävijöiden tietoon”, sanoo Pro Agria Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen kaupungin terveydenhuoltoeläinlääkäri Seija Perasto. Hän toimii näyttelyeläin­lääkärinä Farmarissa.

Sikaosastolla on tällä kertaa todennäköisesti kuusi karsinaa. Näyttelyssä olleet siat eivät enää palaa tuotantoeläinsikalaan mahdollisten tautiriskien takia.

”Karsinat eristetään tupla-aidoilla, koska sellainen vaaditaan ulkoilevilta sioilta. Idea on, että näin estetään mahdolliset kontaktit luonnonvaraisiin eläimiin kuten villisikoihin, jotka jossakin päin Suomea voisivat toimia mahdollisina afrikkalaisen sikaruton tartuttajina”, Perasto kertoo.

Aitojen toivotaan myös estävän mahdollisten ruuantähteiden antamista sioille. Esimerkiksi ulkomaalaisella sika­ruttoviruksella saastunut liha voisi levittää tautia.

Tänä vuonna siat eivät esiinny kehässä, vaan ne ovat karsinassaan koko ajan.

Siipikarjaa Farmariin on tulossa muutama parvi, jos lintu­influenssatilanne ei muutu nykyisestä.

”Myöskään tuotantosiipi­karja ei enää palaa tuotantoeläin­tiloille. Harrastajaparvet voivat palata, mutta omistajat tietävät mahdolliset riskit. Harrastajaparvet ovat todella pieniä verrattuna tuotantoeläinparviin.”

”Sekä afrikkalaisen sika­ruton että lintuinfluenssan suhteen seuraamme tilannetta. Toimimme sen mukaan, miltä tilanne näyttää. Tarvittaessa jätämme nämä eläinlajit pois, jos lähialueelle tulee tauti­tapauksia ja joudumme rajoitus­vyöhykkeelle”, Perasto kertoi toukokuussa.

Kaikilta näyttelyyn tulevilta eläimiltä edellytetään negatiivista salmonellatulosta. Naudoilta lisäksi edellytetään kuulumista M. bovis -vastus­ohjelman A-tasolle eli tutkitusti vähäriskiselle tasolle.

”Yleisesti ottaen tarttuvat taudit huomioidaan suurella tärkeydellä tämän päivän kotieläintuotannossa ja näyttelyissä erityisesti.”

”Noudatamme Eläinten terveys ETT:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamia ohjeita kaikkien eläinlajien osalta”, Perasto sanoo.