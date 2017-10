Härmälä satavuotiaalle tuottajaliitolle: Maaseudun mahdollisuuksia energiantuotannossa voidaan kaupallistaa

Satavuotias MTK-Varsinais-Suomen liitto juhlii tänään lauantaina 400 juhlavieraan voimin Pöytyällä.

Illan juhlapuhuja, MTK:n entinen puheenjohtaja Esa Härmälä painotti maaseudun merkitystä energiataloudessa.

"Maaseudun pitää entistä tarkemmin paneutua edellytyksiinsä energiantuottajana. Bioenergian tuotanto ennen muuta metsissä on vanhastaan tuttua ja sitä pitää edelleen kehittää. Jotkut tutkijat ja poliitikotkin ovat täysin pölhöjä ajaessaan rajoituksia metsäenergialle. Mitä järkeä on ottaa fossiilista hiiltä maan alta ja sitten vaatia sitä sidottavaksi käyttämättömiin metsiin, kun puulla voidaan korvata fossiilista energiaa ja puulla on monta muutakin hyvää käyttötarkoitusta ihmiskunnan hyväksi?" hän kysyi.

Niin biomassa kuin tuuli- ja aurinkovoimakin ovat tilaa tarvitsevia energiantuotantomuotoja.

"Maaseudulla on tilaa yllin kyllin ja sitä voidaan käypää korvausta vastaan antaa energiantuotantoon", Härmälä totesi.

Härmälän mukaan biokaasun lisääntyvä tuotanto ja käyttö ovat tärkeää kotieläintiheillä alueilla.

"Maaseudulla energiakysymyksiä kannattaa suunnitella nimenomaan elinkinopoliittisesta näkökulmasta – miten turvataan elämisen ja yrittämisen edellytykset ja miten maaseudun mahdollisuuksia voidaan kaupallistaa. Vanha ajattelumalli, että energia on loppumassa ja ennen loppumistaan se kallistuu, ei enää toimi. Nyt toiminnan draiveri on energiajärjestelmän ympäristö- ja ilmastoystävällisyys. Parasta on, jos voimme energiakysymyksissäkin auttaa korvausta vastaan koko yhteiskuntaa ratkaisemaan ongelmansa."