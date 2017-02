Hankkija valmis myymään kahta traktorimerkkiä - John Deerestä ei luovuta

Hankkija pitää kiinni nykyisistä kone-edustuksista. John Deeren maahantuontia on vuosia jäljellä ja tarkoitus on jatkaa senkin jälkeen - ehdottomasti, vakuuttaa toimitusjohtaja Jyrki Lepistö Hankkijalta.

Jos Claasin edustuksia järjestellään, Hankkija voi vallan mainiosti myydä kahta kilpailevaa traktori- ja puimurimerkkiä, Lepistö toteaa.

Hankkijan emoyhtiö tanskalainen Danish Agro-konserni osti perjantaina 45 prosenttia Konekeskon Balttian traktori- ja puimurikauppaa tekevistä yhtiöistä ja voi hankkia loput osakkeet kahden vuoden kuluessa.

Samalla Danish Agron johto kertoi, että sopimuksessa on optio Konekeskon Suomen toiminnoista. Mitään konkreettista ei ole vielä tehty, mutta optio on voimassa syksyyn 2020 saakka.

Lepistö ei näe ongelmia siinä, että Claasin traktorit ja puimurit siirtyvät Danish Agrolle myös Suomessa. Hankkija voi myydä kahta vihreää traktoria saman katon alla.

Sopiiko se myös päämiehille Claasille ja John Deerelle, sitä hän ei osaa arvioida.

Claasin traktorit eivät välttämättä kiinnosta, sillä ´merkki on uusi tulokas ja traktorikanta on olematon. Sen sijaan puimureissa Claas on vahva, vahvempi kuin John Deere.

Lepistön mukaan Baltian kaupat eivät koske Hankkijaa. "Katsotaan rauhassa, mitä tuleman pitää. Toteutuvatko Claasin edustusmuutokset Suomessa, sitä on ennenaikaista arvioida."