Helleajan hoitovinkit: lehmille suihkuja ja yösyöttöä

Lämpöaalto tuntuu vihdoin saavuttaneen myös Suomen. Ihminen nauttii, kun lämpö hellii ihoa ja vaatetusta voi vähentää yhden kerroksen toisensa perään.

Eläimet, varsinkaan lehmät, eivät kuitenkaan nauti lämmöstä yhtä suuresti. Niiden hellestressin kriittinen raja kulkee 22 celsiusasteen tienoilla, minkä yli menevistä lämpötiloista niiden stressikäyrä kääntyy nousuun.

Stressi, varsinkin lämpöstressi, vaikuttaa lypsylehmään usealla tavalla. Se alkaa huohottaa ja hengittää mahallaan. Sen syönti vähenee, kun ruoka ei maita.

Syöntimäärän laskun vuoksi märehtiminen vähenee ja pahimmillaan lehmä voi kärsiä ruokintahäiriöistä. Maitomäärä laskee keskimäärin 4–5 kiloa ja lehmä seisoskelee enemmän.

The Fresno Bee uutisoi Yhdysvalloista, että Kaliforniaan iskeneen helleaallon vuoksi lehmiä on kuollut tänä kesänä ennätyksellisen paljon.

Uutisen mukaan satoja lehmiä on kuollut tiloilla Fresnon, Kingsin ja Tularen alueella, sillä lämpötila ei laskenut yölläkään kriittisen rajan alapuolelle.

Päivälämpötilat olivat alueella kesäkuussa yhdeksän peräkkäisen päivän ajan yli 37 astetta. Yölämpötilat olivat alimmillaan 24 astetta.

Eläimiä on Kaliforniassa kuollut niin paljon, että paikallinen ruhojen hävityslaitos on ylityöllistetty, eikä voi ottaa vastaan enempää raatoja.

Hävityslaitoksen ylityöllistymisen vuoksi läänit ovat joutuneet tekemään erikoisen ratkaisun. Ruhojen hautaaminen oman tilan alueelle on sallittu tiukkojen sääntöjen mukaan.

Säännöissä sanotaan, että ensimmäinen vaihtoehto on toimittaa ruho kaatopaikalle, joka ottaa vastaan eläinten ruhoja tai pinota kasaksi odottamaan kyytiä kaatopaikalle.

Jos ruhon mädäntyminen pääsee etenemään tiettyyn pisteeseen asti, sitä ei voida enää käsitellä hävityslaitoksessa.

Helleaaltokriisit eivät ole Kalifornian alueella tavattomia. Vuonna 2006 nautoja kuoli yhteensä 300 miljoonan dollarin edestä.

Suomessa tilanne tuskin äityy yhtä pahaksi kuin Kaliforniassa, mutta eläimistä on silti pidettävä erityisen hyvää huolta näin lämpimillä säillä. Sen lisäksi, että niiden puhtaan juomaveden saanti on varmistettava, on rehujen laatu tarkistettava.

On suositeltavaa syöttää vahvempia rehuja kesäkuumalla, jotta syönnin vähentyessäkin voidaan varmistua ravintoaineiden riittävyydestä. Kuitenkin myös kuitupitoista rehua on oltava tarjolla, jotta märehtiminen jatkuu ja vältytään esimerkiksi happaman pötsin oireilta.

Rehu ei saa olla lämmennyttä. Paras aika rehunjakoon on iltaisin, sillä lehmät syövät eniten öisin, jolloin ilma on viileämpää.

Laitumella oleville eläimille on tarjottava varjoisa paikka. Eläinsuojien ilmanvaihtoon on hyvä lisätä ilman kulkuaukkoja ja tarvittaessa tuulettimia. Eläimiä voi myös viilentää vesisuihkuilla.