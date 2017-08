Henna Mero Pro Agriasta Maitoyrittäjiin

Henna Mero siirtyy Pro Agriasta Maitoyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi syyskuun 25 päivästä alkaen.

Mero on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. Hän on työskennellyt viisitoista vuotta Pro Agriassa, muun muassa maidontuotannon asiantuntijana, esimiehenä sekä palveluryhmäpäällikkönä. Viimeksi hän on vastannut maitotilojen johtamispalveluiden ja asiantuntijoiden johtamisosaamisen kehittämisestä.

Maitoyrittäjät on viljelijöiden vuonna 2013 perustama valtakunnallinen yhdistys. Sen tehtävä on tukea maitotilojen ammatillista ja henkistä kehittymistä tilakoon kasvaessa ja toimintaympäristön muuttuessa.

”Kehittyvien maitotilojen kilpailukyvyn parantaminen on toimintamme ydinjuttu. Siksi olemme todella iloisia saadessamme Hennan kaltaisen huippuammattilaisen joukkoomme”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Juha Kantoniemi.