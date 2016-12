HK Scan irtisanoi neljä Baltian johtajaa

HK Scan irtisanoi maanantaina Baltian maajohtajan Teet Soormin, Baltian sikatuotannosta vastaavan johtajan Mati Tuvin, Baltian siipikarjatuotannosta vastaavan Lauri Kallikormin sekä Baltian sikatuotannon teknisen päällikön Hindrek Smidtin. Lisäksi varoituksia annettiin useille henkilöille yhtiön varojen sääntöjenvastaisesta käytöstä.

HK käynnisti sisäisen selvityksen asiasta marraskuun puolivälissä. Baltian toiminnot siirrettiin samalla konsernin markkinointijohtajan Anne Meren vastuulle.

Selvityksellä on haluttu varmistaa, että HK Scanin Baltian liiketoiminta-alueella noudatetaan hyvää hallintotapaa ja HK Scanin toimintatapaohjetta.

Selvitys on vahvistanut muun muassa, että osa HK Scanin Baltian toimintojen johtoa on rikkonut suunnitelmallisesti ja vakavasti HKScanin toimintatapaohjetta sekä hyvää hallintotapaa.

Osa HK Scan Estonian johtoa on ostanut tuotteita ja palveluja yrityksiltä, joita ovat johtaneet HKScanin Baltian johtoryhmän jäsenet tai heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt.

'Näiden ostojen arvo on vuosien 2013 ja 2016 välillä ollut yhteensä noin 28 miljoonaa euroa.

Toimittajasopimuksia ei ole solmittu HK Scanin tai yleisesti listayhtiöiden edellyttämää avoimuutta noudattaen vaan sopimusehdoista päättäminen on aiheuttanut selkeän eturistiriidan HK Scanin ja alihankkijan välille, HK Scan tiedotti maanantaina.

Yritysten toimialoja ovat muun muassa sian ja siipikarjan alkutuotanto, rehuliiketoiminta sekä palvelut kuten kuljetukset ja kunnossapito, jotka kytkeytyvät olennaisesti HK Scanin liiketoimintaan.

Lihakonserni edellyttää, että työntekijät välttävät parhaansa mukaan tilanteita, joista aiheutuu ristiriita konsernin ja työntekijän tai muiden sidosryhmien, näiden sukulaisten tai määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille.

”On hyvä, että epäkohdat on tunnistettu ja niihin on puututtu. On tärkeää, että niin HK Scanin johto kuin muu henkilöstö noudattaa yhtiön toimintatapaohjetta, ja että hyvän hallintotavan mukaiset periaatteet toteutuvat päivittäisessä työssä”, sanoo HK Scanin toimitusjohtaja Jari Latvanen yhtiön julkaisemassa tiedotteessa maanantaina.