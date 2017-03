Hollanti vähentää maidontuotantoa - aikoo teurastaa 160 000 lehmää

Hollannissa on liikaa lehmiä pinta-alaan nähden. Se on ollut selvää jo kauan, sillä maalla on poikkeuslupa EU:n nitraattidirektiivissä.

Muut maat saavat levittää lannan mukana 170 kiloa typpeä hehtaaria kohden. Hollantilaiset saavat levittää 250 kiloa hehtaarille.

Hollannin typen kokonaiskiintiö kuitenkin ylittyi vuosina 2015 ja 2016, sillä maitokiintiöiden poistuminen lisäsi tuotantoa ja eläinten määrää.

Nyt Hollanti haluaa eroon kiintiön ylittämisen sakoista EU:lle vähentämällä lehmien määrää 160 000 eläimellä, kertoo brittiläinen maatalouslehti Farmers Weekly. Tuotanto vähenee noin viisi prosenttia ja eläinten määrä noin neljä.

Tilojen tulee vähentää eläinten määrää vuoden 2015 heinäkuun toisen päivän tasolle. Tällä keinolla eläinten määrä vähenee arviolta 60 000:lla. Korvaus eläintä kohti on noin 1 200 euroa.

Tuotannon kokonaan lopettavien tilojen odotetaan vähentävän 100 000 lehmää.

Hollanti on EU:n kolmanneksi suurin maidontuottaja. Lehmien määrä on kasvanut viisi prosenttia vuoden 2015 keväästä lähtien.

Euroopan komissio on hyväksynyt Hollannin suunnitelman.

Lisäksi Hollanti aikoo vähentää rehun fosforipitoisuutta ja kanojen sekä sikojen määrää. Toimien odotetaan yhteensä vähentävän fosforipäästöjen määrää 10,8 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on 38,9 prosenttia enemmän kuin EU vaatii.

