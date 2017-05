HS: Pitkäset Joensuusta muuttivat Pohjois-Koreaan ja opastavat paikallisia perunan viljelyssä

Pohjoiskorealaisille opetetaan uusia perunan viljelytapoja, annetaan lajikevinkkejä sekä opetetaan varastointia suomalaisen Pasi Pitkäsen johdolla, kerrotaan Helsingin Sanomien uutisessa.

Pitkänen on suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin maakoordinaattori ja siemenperunaprojektien vetäjä.

Pohjois-Korean maatalous kärsii kauppasaarrosta, karusta ilmastosta ja vanhentuneesta tekniikasta. Peruna on tuttu ruoka, joskin monen paikallisen mielestä aiemmin käytössä olleet lajikkeet olivat vähän pahanmakuisia.

Ennen projekteja jopa puolet istutettavista siemenperunoista pilaantui talvisin. Pitkäsen mukaan peruna on todella tärkeä, koska se tuottaa satoa juuri siihen vuodenaikaan, kun tilanne on ruuan kannalta pahin, eli maissi- ja riisisadon välissä heinä–syyskuussa.

Pitkänen muutti vaimonsa Katri Sannelvuo-Pitkäsen ja lastensa Helmi-Sofian ja Etla-Marian kanssa Pjongjangiin viime vuoden marraskuussa. He ovat ainoat Pohjois-Koreassa asuvat suomalaiset.

Pohjois-Korea on Itä-Aasian suljettu diktatuuri, jonka ydinaseohjelma on kiristänyt maailmanpoliittista tilannetta jo vuosien ajan. Tänä keväänä uhittelu Korean niemimaalla on ollut poikkeuksellisen kovaa. Pohjois-Korean epäillään valmistelevan kuudetta ydinkoetta.

Pasi Pitkänen sanoo, että heitä ei pelota, eikä heillä ole hätää. Mutta pohjoiskorealaisilla on hätä. YK:n arvioiden mukaan Pohjois-Koreassa asuu 10,5 miljoonaa aliravittua ihmistä. 18 miljoonaa ihmistä on humanitäärisen avun tarpeessa. Pitkäset saapuivat Pohjois-Koreaan heitä auttaakseen.

Helsingin Sanomien uutinen