Hyvinvointiyhdistys: Kotimainen sika voi hyvin

Yhdistys uskoo lainsäädännön kiristämisen karkottavan tuotannon ulkomaille. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisestä tulisikin yhdistyksen mukaan huolehtia vapaaehtoisin keinoin ja korvausjärjestelmää kehittämällä.

Yhdistyksen mukaan suomalaisten ja eurooppalaisten sikojen hyvinvointia tulee tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Vapailla markkinoilla toimittaessa Suomessa myydään sianlihaa, jonka tuotanto-olosuhteet eivät täytä Suomen lainsäädäntöä. Yhdistys muistuttaa tämän vääristävän kilpailua ja heikentävän kotimaisen tuotannon kannattavuutta. Tuotannon on yhdistyksen mukaan oltava läpinäkyvää, avointa ja vastuullista.

Hyvinvointi mitattavissa

Suomalaiset siat saivat erinomaisen tuloksen Helsingin yliopiston vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa verrattuna mm. Espanjan ja Ranskan sikojen hyvinvointiin. Antibioottien käyttömäärät ovat Suomessa EU:n pienimpiä ja eläinten terveydenhuolto kattaa lähes kaikki sikatilat.

Eläinten käyttäytymistutkijoiden ja eläinsuojeluaktiivien mielestä tutkimuksessa käytetty, Eurooppalaisten hyvinvointitutkijoiden kehittämä Welfare Quality -mittaristo on liian löysä suomalaisille sioille.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on perustettu keväällä 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuotantoympäristö huomioiden. Yhdistyksen puheenjohtaja on sianlihantuottaja Martin Ylikännö Huittisista ja varapuheenjohtaja maidontuottaja Annamari Torttila Lammilta.