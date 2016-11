Ihmepelastuminen: Kolme nautaa keskellä maanvyöryä Uudessa-Seelannissa

Uuden-Seelannin maanjäristys koettelee paitsi alueen ihmisiä myös eläimiä. Tuhoalueella maanantaina kuvattu video kertoo kolmen naudan kovasta kohtalosta: eläimet ovat saarroksissa maanvyöryn keskelle jääneellä pienellä nurmisaarekkeella.

Tuholta säästyneellä maakaistaleella on kaksi täysikasvuista nautaa ja yksi vasikka.

Uutta-Seelantia koetteli sunnuntaina maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,8 magnitudia. Sen keskus oli noin 90 kilometriä pohjoiseen Christchurchin kaupungista.

Helikopterin matkustaja kuvailee nautojen kohtaloa videolla hämmästyttäväksi ("amazing").

Kolmen maanantaina löydetyn naudan lisäksi maanjäristysalueelta on löytynyt tänään myös kaksi muuta maanvyöryjen keskelle jäänyttä nautaa, kertoo Stuff-verkkolehti.

Eläinten ahdinkoon on lehmien kohtalosta kertoneen The New Zealand Heraldin mukaan kiinnittänyt huomiotaan myös australialainen julkkiseläinlääkäri Chris Brown.

Facebook-päivityksessään Brown toteaa, että "maa-saarelle" jääneet naudat pitää pelastaa.

Nautojen pelastusta ovat vaikeuttaneet kuitenkin useat alueella esiintyneet voimakkaat jälkijäristykset. Viimeksi tänään maa on järähdellyt 5,4:n ja 5,8:n magnitudin voimakkuudella.

Päivitetty klo 9.50 maininnalla kahdesta naudasta, jotka ovat pelastuneet kolmen ensin löydetyn lisäksi.