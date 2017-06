Ikaalisten Luomu ei luovuta – juuriongelma voisi ratketa maaperän erityksellä

Ikaalisten Luomu ei luovuta EU:n eilisen luomupäätöksen edessä.

Yhtiössä alettiin saman tien pohtia ratkaisuja jatkaa kasvihuoneviljelyä niin, että kasvien juuret ovat maassa kasvualustojen sijaan, toimitusjohtaja Ari Kulmanen kertoo. Keinoja voisivat olla kasvihuoneen eristäminen tai maaperän lämmittäminen.

"Olipa ratkaisu mikä tahansa, se todennäköisesti vaikuttaa sadon määrään."

"Jos luomuasetus astuu voimaan sellaisena kuin nyt näyttää, sen kanssa on vaan elettävä ja selvitettävä, millaisia tuotantoratkaisuja laki aikanaan sallii."

Ikaalisten Luomu on maan suurin luomukasvihuonevihannesten tuottaja. Viljelyssä on noin 4 hehtaaria, mikä on puolet koko Suomen luomukasvihuonealasta.

Yhtiö kasvattaa erilaisia tomaatteja, yrttejä ja salaatteja. Ympäri vuoden tuotettavista kasviksista Ikaalisten Luomulla on noin 70 prosentin markkinaosuus, Kulmanen kertoo

Erityiskomitea päätti eilen, että luomukasvihuoneiden kasvien juurien täytyy olla maassa. Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle myönnettiin poikkeus, joka antaa nykyisille kasvihuoneille luvan jatkaa kasvualustojen käyttöä vuoteen 2030 saakka.

Erityiskomitean päätös hämmästyttää Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemeä. Hän, kuten moni muukin päätöstä kommentoinut, pitää Suomen kannalta erityisen ongelmallisena luomukasvihuonetuotantoa koskevia vaatimuksia.

Niemi kertoo luomun eurooppalaisen kattojärjestön IFOAM:in toivoneen, että valmistelussa olisi kuunneltu sidosryhmiä. Nyt asiasta tehtiin poliittinen päätös.

Luomuliitto pitää myönteisenä sitä, että kompromissin mukaan hyvin toimivia luomutiloja ei tarvitsisi enää joka vuosi tarkastaa.

Liiton mukaan Suomen luomutiloista noin 90 prosenttia on sellaisia, etteivät ne saa yhtään korjauskehotusta vuotuisessa tarkastuksessa.

Vielä ei ole varmaa, että erityiskomitean poliittinen kompromissi astuisi sellaisenaan voimaan. Sitä käsitellään EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa heinäkuun 17. päivä sekä Euroopan parlamentissa lähikuukausien aikana.

Lue myös:

Suomelle takkiin EU:n luomu-uudistuksessa – byrokratia lisääntyy

Kauppapuutarhaliitto järkyttyi luomupäätöksestä: Hyydyttää luomukasvihuoneiden tulevaisuuden