Ilkka Mäkelä nimitettiin ruokaketjun selvitysmieheksi

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ruokaketjun toiminnan kehittäjäksi selvitysmiehen. Hän on Ilkka Mäkelä.

Selvitysmies kerää kevään aikana laajasti ruokaketjun eri toimijoilta esitykset ja tekee niiden pohjalta toimenpide-ehdotukset ketjun toiminnan kehittämiseksi ja uusien toimintamallien luomiseksi.

Selvityksen on tarkoitus valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Tavoitteena on edistää Ruoka2030 ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitetta parantaa ulkomaankaupan vaihtotasetta elintarvikevientiä lisäämällä.

"Ruokapoliittisen selonteon toimeenpano on nyt käynnistynyt ja selvitys on siinä yksi askel. Suomalaisen ruokaketjun kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kasvun kannalta keskeistä on korkealaatuisten elintarvikkeiden arvonlisän kasvattaminen", sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ruokaketjulla tarkoitetaan kaikkia ruoka-alan toimijoita ruoantuotannon, jalostuksen, kaupan ja kulutuksen eri vaiheissa.