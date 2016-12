Joka viides vastannut rakennetutkimukseen

Maatalouden rakennetutkimukseen on tähän mennessä vastannut verkossa 3 400 tilaa, joka on yli 20 prosenttia tiedonkeruun piirissä olevista tiloista, Luonnonvarakeskus Lukesta kerrotaan.

Tähän mennessä vastaaminen on ollut aktiivisinta Varsinais-Suomessa.

Luke on postittanut rakennetutkimuksen tiedonkeruulomakkeen sisältävän kirjeen niille tiloille, jotka eivät olleet vastanneet verkossa 21.11. mennessä. Kirjeen voi siis saada, vaikka olisi jo kyselyyn vastannut.

Viljelijät ovat suhtautuneet kyselyyn positiivisesti, vaikka hallinnon vaatimusten täyttäminen ei ole viljelijöiden lempipuuhaa, yliaktuaari Jaana Kyyrä Lukesta kertoo.

Yhteydenotoista välittyy hänen mukaansa maatalouden hankala tilanne: työtä on paljon ja maatalouden heikko kannattavuus rasittaa.

"Tilastokyselyihin vastaaminen koetaan ylimääräiseksi rasitteeksi. Tämä on ymmärrettävää, mutta etenkin tässä tilanteessa on myös viljelijän etu, että maatalouden tilanteesta on saatavana luotettavaa tietoa", Kyyrä sanoo.

Maatalouden rakennetutkimuksen verkkopalvelu suljetaan 19.12. Puhelinhaastattelijat keräävät tiedot vuodenvaihteen jälkeen puhelimitse niiltä tiloilta, jotka eivät vastanneet verkossa.

Jos kyselyn täyttäminen on jäänyt kesken ongelmien vuoksi, viljelijän kannattaa olla yhteydessä Lukeen sähköpostilla: (rakennetutkimus@luke.fi) tai soittaa numeroon 040 849 7065 tai 040 577 6026. Lukesta käsin voidaan hoitaa asia kuntoon, jolloin viljelijä välttyy turhalta työltä.