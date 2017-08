Jos säilörehulta kysytään, paalimuovi saisi olla vaaleaa

Säilörehupaaleissa väriskaala on viime vuosina laajentunut. Värillisiä paaleja on käytetty erityisesti erilaisten kampanjoiden yhteydessä.

Onko värillisten paalimuovien teho yhtä hyvä kuin valkoisten paalien?

Raniplastin myyntipäällikkö Christer Vidjeskogin mukaan paalimuovin värillä ei ole suurta merkitystä. Vaaleat sävyt ovat kuitenkin keskimäärin hieman parempia.

"Näitä on tutkittu paljonkin aikanaan, kun nämä on otettu käyttöön. Ruotsin maatalousyliopistossa on todettu, että vaaleat ovat parempia kuin tummat, koska säilörehu lämpenee vähemmän vaaleammissa."

Trioplastin myyntipäällikkö Mikko Lahikainen on samaa mieltä.

"Mitä vaaleampi muovin väri on, sitä parempi se on rehun laadulle. Lämpötilan pysyessä alhaisemmalla tasolla haitalliset bakteerit eivät pääse lisääntymään."

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käytetään pääasiassa vaaleita sävyjä, lähinnä valkoista ja vaaleanvihreää.

Osassa Eurooppaa suositaan kuitenkin tummempaa väritystä, tai jopa mustaa.

Vidjeskog epäilee, että tummemmat värit liittyvät perinteisiin. Tiettyä väriä on vain totuttu käyttämään.

Mustaa väriä suositaan etenkin Englannissa ja Irlannissa. Lahikainen epäilee, että tämä johtuu paikallisesta viileästä ja varsin sateisesta säästä.

"Toisaalta, eihän Suomessakaan varmaan lämpeneminen hirveän suuri uhka ole", hän nauraa.

Lahikainen huomauttaa, että musta paalimuoviväri on edullisempi valmistaa.

"On myös tiettyjä markkinoita, kuten Saksa ja Sveitsi, joissa pitää paikoin käyttää vain yhtä värinä. Se nähdään maisemallisena elementtinä", hän kertoo.

Valkoinenkin paalimuovi on itse asiassa värjättyä.

"Perus muoviraaka-aineen väri on läpinäkyvää. Jos haluaa valkoista, täytyy lisätä valkoista väripigmenttiä ja jos vihreää, niin vihreää väripigmenttiä", Vidjeskog kertoo.

Asiakkaat kyselevät Vidjeskogin mukaan jossain määrin muun kuin valkoisen värisiä muovipaaleja.

"Jotkut haluavat esimerkiksi erotella eri sadot toisistaan värien avulla."

Paalimuovin kierrätyksen kannalta värillä ei ole merkitystä, molemmat myyntipäälliköt kertovat.

Lähtökohtaisesti yrityksistä suositellaan vaalean paalimuovin käyttöä.

"Mutta tämä on toki paalien säilytyspaikasta ja olosuhteista riippuvaa", Lahikainen muistuttaa.

Molemmilla yrityksillä on ollut hyväntekeväisyyskampanjoita värillisillä paalimuoveilla. Raniplastilla oli sinisiä muoveja Suomi100-juhlavuoden kunniaksi. Kampanjalla kerättiin rahaa Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

Trioplastilla ja RaisioAgrolla on ollut keräyskampanja Suomen Rintasyöpäyhdistykselle ja Suomen Eturauhassyöpäyhdistykselle. RaisioAgro toimii Trioplastin jakelijana Suomessa.