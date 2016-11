Jymy-jäätelöä tekevä Suomisen Maito palkittiin vuoden luomuyrityksenä

Suomisen Maito ja sen valmistama Jymy-jäätelö palkittiin vuoden Luomuyrityksenä 2016. Palkinnon saaja kerrottiin keskiviikkona illalla Turussa, valtakunnallisten luomupäivien päätösjuhlassa Luomugaalassa.

Voittaja valitaan kaksivaiheisesti. Ensin kerätään ehdotuksia, joista kuluttajat äänestävät loppusuoralle pääsevät. Lopullisen valinnan tekee luomuliiton hallitus.

Suomisen maito on keväällä 2014 perustettu yhtiö, joka on keskittynyt luomumaidon jalostamiseen jäätelöksi. Perustajia ja osakkaita on viisi: Olli ja Samuli Suominen, Erkki Mikola, Jyrki Sukula ja Horst Neumann.

Jymy-jäätelö on menestynyt alusta saakka. Se sai viime vuonna Vuoden luomutuote -kunniamaininnan ja jäätelö valittiin myös Pohjoismaiden parhaaksi luomuelintarvikkeeksi Malmön kansainvälisillä luomumessuilla.

Julkisuutta on tullut ja yhtiö on hallinnut markkinoinnin. Parissa vuodessa yhtiö pääsi Finnairin kaukolentojen ja VR:n tarjoilulistalle. Jäätelöä saa myös kaikista kauppaketjuista ympäri maata.

Maito tulee Suomisen veljesten kotitilalta, jota heidän vanhempansa Pirkko ja Jaakko Suominen hoitavat.

Lypsylehmiä on 120 ja tila on ollut pitkään luomussa. Maitoa riittää jäätelöön vielä pitkäksi aikaa, vaikka menekki kasvaa. Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella tehtiin noin 100 000 kiloa jäätelöä, mihin tarvittiin noin kymmenen lehmän maidot, Olli Suominen kertoo.

Tällä kaudella tähdätään 200 000 jäätelökiloon, talousjohtaja Olli Suominen sanoo.

"Lehmiä on tuotu hienosti myös markkinoinnissa esiin, esimerkiksi Kevättanssi-videolla", toteaa puheenjohtaja Pauli Talvitie valinnan tehneen Luomuliiton hallituksen puolesta.

"Arvostan ja kunnioitan maata, alkutuotantoa, lehmiä sekä kuluttajaa, sillä ymmärrämme että tapa, jolla ruoka kasvatetaan ja valmistetaan vaikuttaa sen laatuun ja makuun. On hienoa jalostaa omaa maitoa pellolta aina valmiiksi kuluttajatuotteeksi asti, Olli Suominen.

Jymy-jäätelöstä on kahdeksaa makua. Puolukat, mustikat ja mansikat ovat kotimaisia. Lisäksi tehdään vaniljaa, suklaata, maitokahvia, lakritsia ja uusimpina sitruunaa sekä mäntyä.

Jäätelötehtaalla on töissä neljä vakituista työntekijää ja sesonkiaikoina on saman verran tuttuja ja sukulaisia auttamassa.

Olli ja Samuli Suominen aloittivat tänä vuonna myös luomukananmunantuotannon, joten uskoa luomun menestymiseen riittää.