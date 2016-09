Kahukärpäsiä liikkeellä nyt runsaasti

Kahukärpäsiä on edellissyksyjen tapaan paikoin runsaasti ja tarkkailu orastuvilla syysviljoilla, etenkin rukiilla, on nyt tarpeen. Poikkeuksellisen lämmin sää lisää vioitusriskiä.

Kahukärpästarkkailu ja mahdollinen torjunta on ajankohtaisia lohkoilla, joilla syysviljat ovat juuri orastuneet. Karkea kahukärpäsen torjuntakynnys on yli viisi kahukärpästä vuorokaudessa puolikkaan A4-arkin kokoista kelta-ansaa kohti. Torjunta kohdistetaan aikuisiin kahukärpäsiin ennen munintaa. Mahdollinen torjunta pyretroidi-valmisteella on tehtävä jo viljan ollessa 1,5-2 -lehtiasteella.

Kahukärpänen lentää ja munii päivälämpötilan ylittäessä 14 astetta. Toukan kehitys jatkuu lämpötilan ollessa yli 12 astetta.