Kananmunat riittävät täpärästi – "Muna-ala on itse tapellut itsensä henkihieveriin"

Munanpakkaamo Munax ei pystynyt enää torstaina toimittamaan kaikkia tilattuja eriä. Dava Foodsin tilanne on helpompi.

Tuskin munat loppuvat mistään kaupasta kokonaan, arvelee toimitusjohtaja Janne Torikka Munaxilta.

Munatilanne ei ole ainakaan yhtään parempi kuin vuosi sitten, toteaa tutkimuspäällikkö Pasi Saarnivaara Gallup Elintarviketiedosta.

Tuotanto on kasvanut alkuvuonna, mutta myös kulutus on lisääntynyt. Tuottajahinta on alamaissa.

"Muna-ala on itse tapellut itsensä henkihieveriin", analysoi Dava Foods Finlandin tuleva toimitusjohtaja Miska Kuusela.

Tämän hetken suurin ongelma on hänen mukaansa tuotannon rakenne.

"Kiukuttelu sitä vastaan, että maailma alkaa hylkiä häkkimunaa ja suosia luomua, vapaata ja free rangea, ei auta mitään. On otettava lusikka kauniiseen käteen."