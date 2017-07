Kansanedustaja Kivelä: Viljelysmaata käytettävä vain ruuantuotantoon

Suomen Etyj-valtuuskunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kivelä (uv.) vaatii, että viljelyskelpoista maata tai puhdasta vettä ei varsinkaan Afrikassa saisi käyttää muuhun kuin elintarvikkeiden tuotantoon.

"Maailmassa on YK:n arvion mukaan meneillään 65 miljoonan ihmisen kansainvaellus. Valtaosa tästä ihmisjoukosta on liikkeellä elintarviketuotannon riittämättömyyden vuoksi ja vain kolmasosa poliittisista syistä. Kuitenkin samaan aikaan Afrikassa on isoja viljelyskelpoisia alueita valjastettu öljykasvien tai jopa kukkien kasvatukseen", Kivelä totesi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen talouskomiteassa Minskissä torstaina.

Kivelä huomautti, että viljelysmaata tai puhdasta vettä ei pitäisi käyttää biopohjaisten energianlähteiden tuotantoon. Tämä asia on hänen mielestään jäänyt nyt käsiteltävänä olevassa raportissa varsin vähäiselle huomiolle.

Kivelä pahoitteli sitä, että Yhdysvallat on presidenttinsä suulla ilmoittanut irrottautuvansa Pariisin ilmastosopimuksesta.

"Luotan kuitenkin siihen, että Yhdysvallat vastuullisena teollisuusmaana huolehtii toisenlaisilla tekniikoilla velvoitteistaan hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi. Erittäin miellyttävää on, että toinen merkittävä teollisuusmaa Kiina on ilmoittanut tukevansa Pariisin sopimuksen linjauksia ja tavoitteita", hän sanoi.

Kivelä huomautti, että sähköä on mahdollista tuottaa ja vettä puhdistaa kohtuullisin kustannuksin ja vähän päästöjä tuottavasti uusien teknologioiden avulla.

"Samoin on lukuisia viljelyslajikkeita, jotka sopivat peruselintarvikkeiden tuotantoon. Uusia kehitetään ja tutkitaan kaiken aikaa. Puuttuu vain yhteistä tahtoa ja yhteisymmärrystä, joita Etyj voisi edistää jäsenvaltioidensa ja kumppaniensa kanssa", Kivelä totesi.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi sen jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on koolla Valko-Venäjän Minskissä sunnuntaihin asti.