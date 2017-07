Karhut tuhonneet tänä vuonna jo 120 mehiläispesää – kaikki tarhaajat eivät enää viitsi ilmoittaa hunajahäiriköistä

"Tähän mennessä on ilmoitettu 47 vahinkoa, joissa on menetetty yhteensä noin 120 mehiläispesää. Tapauksista noin neljäsosassa karhu on mennyt sähköaidasta läpi", kertoo mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala Suomen Mehiläishoitajain Liitosta (SML).

Martikkalan mukaan vielä on liian aikaista arvioida tämän vuoden karhutuhojen määrää tai sitä, tuleeko niitä enemmän kuin vuosi sitten.

Viime vuonna karhut tuhosivat lähes 230 mehiläispesää SML:n saamien ilmoitusten mukaan.

Kaikki tarhaajat eivät Martikkalan mukaan enää viitsi ilmoittaa vahingoista, sillä toimet tilanteen helpottamiseksi ovat hitaita.

"Vahinkoperusteisen poikkeusluvan saaminen on monimutkainen ja pitkä prosessi, jonka aikana karhu ehtii tehdä lisätuhoja ja vaihtaa maisemaa."

Vahinkoa aiheuttavien karhujen kaataminen olisi kuitenkin nopea ja tehokas tapa, koska vain muutama prosentti karhuista mellastaa mehiläistarhoilla.

"Vahinkoa aiheuttavan yksilön onnistunut poistaminen on lopettanut vahingot alueelta pitkäksi aikaa."

Martikkala muistuttaa myös, että mitä enemmän karhuja on, sitä lähemmäksi ihmisasutusta karhu tulee.

"Luontodirektiivi edellyttää, että karhut pidetään ihmisarkoina."

Vuosittain karhut tekevät tarhoilla pahojaan noin 300 000 euron edestä, arvioi SML:n toiminnanjohtaja Heikki Vartiainen.

Pesien lisäksi menetetään hunajasato, jota ei korvata. Lisäksi sähköaidan eteen tehty työ ja uhratut eurot valuvat hukkaan.

"Mehiläistarhauksen kannattavuus on tiukoilla karhuvahinkoalueilla. Tarhaajat ovat turhautuneita ja väsyneitä painimaan karhuvahinkojen ja ennaltaehkäisyn kanssa – osa tarhaajista onkin lopettanut. Kerrannaisvaikutuksena muun muassa mehiläisten pölytystyö jää tekemättä."

Mehiläistarhaajan kannattaa ilmoittaa välittömästi karhuvahingosta kunnan maaseutuasiamiehelle tai petoyhdyshenkilölle, joka todentaa vahingon. Tämän jälkeen tehdään vahinkojen korvaushakemus.

Mehiläistarha olisi hyvä ympäröidä sähköaidalla, jos karhut toistuvasti aiheuttavat tuhoa tai niiden riski on ilmeinen.

Tarhaajan pitää ilmoittaa vahingoista myös SML:n karhukarttaan, jotta muut mehiläistarhaajat tietävät alueensa tilanteen.

