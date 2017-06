Peitatuilla lohkoilla vioitukset ovat monin paikoin vähäisiä, mutta Jokioisilla peittaamattomilla koeruuduilla kirppojen vioituksia on runsaasti. Myöhään ja hitaasti taimettuvilla lohkoilla kirppatarkkailu on tarpeen. Kirpat ovat aktiivisimmillaan lämpimällä säällä. Torjuntakynnys keväällä on 1 kirppa/taimi.