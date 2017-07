Kasvinviljelyn ammattilaiset kokoontuivat Inkoossa

Västankvarnin peltopäivään oli epävakaisesta säästä huolimatta saapunut paljon kasvinviljelystä kiinnostuneita.

Kaksikielisen ammattinäyttelyn pääteemoina olivat tänä vuonna kasvinviljelyn kannattavuus ja maan kunto sekä sen parantaminen.

"Tavoitteenamme on kerätä ainakin enemmän kävijöitä kuin kaksi vuotta sitten, jolloin peltopäivä järjestettiin edellisen kerran," näyttelypäällikkö Hannu Mikkola kertoo.

Tilanne näytti aamuauringossa lupaavalta. Näytteilleasettajia paikalle oli saapunut lähes 80. Mikkola kertoo peltopäivän olevan suunnattu juuri maatalousalan ammattilaisille.

"Meille vähemmän on enemmän, sillä haluamme tavoittaa alan ammattilaiset."

Kasvukausi on Inkoossakin pari viikkoa perässä.

"Kasvustot koeruuduilla voisivat näyttää paremmalta parin viikon päästä, mutta erot ovat huomattavissa jo nyt", Mikkola sanoo.

Viljelijä Salla Saarinen oli saapunut Inkooseen Janakkalasta. Hän viljelee kotitilallaan viljaa ja niissä merkeissä lähti tutustumaan Västankvarnin tarjontaan.

Näyttelyn antiin hän kertoo olevansa tyytyväinen.

"Näytteilleasettajia on paljon ja tarjonta on monipuolista. On hienoa, kun järjestetään selkeästi ammattinäyttelyitä, joissa kaupunkilaisia turisteja on vähemmän," Saarinen kertoo.

Näyttelyn koeruuduilla esiteltiin uusia viljalajikkeita, erikoiskasveja ja erilaisia kasvinsuojeluratkaisuja. Koeruuduilta Saarinen löysi kotiinviemisiäkin.

"Härkäpapu ja herne näyttivät kiinnostavilta, niitä voisin yrittää kotitilallanikin viljellä," hän kertoo.

Edellisen kerran peltopäivä järjestettiin kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna näytteilleasettajia on enemmän ja kävijäodotus myös suurempi.

"Tietoisuus näyttelystä on kasvanut, tänään väkeä tulee Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta asti. Huomaa, että tällaiselle näyttelylle on kysyntää," Mikkola toteaa.

Myös Saarinen oli mukana kaksi vuotta sitten.

"Aion kyllä tulla myös seuraavalla kerralla," hän lupaa.