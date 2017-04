Kasvukauden alku viivästyy – viljelijät toivovat sään lämpenevän pian

Maatalous 07:00 Tuure Kiviranta

Etelässä lannoitteiden levitys on käynnissä. Pohjanmaalla maa on syvässä roudassa. Idässä ja pohjoisessa on lumi maassa. Ilman lämpenemistä toivotaan.