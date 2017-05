Kasvukausikatsaus: Videovierailu omenatarhassa – kukat myöhässä koko maassa

”Taas on luvattu aika kylmiä öitä. Mitä pidemmällä puut ovat kehityksessä, sitä herkempiä ne ovat kylmälle.”

”Talvivaurioita on tullut jonkin verran myöhäisiin lajikkeisiin, jotka eivät ehkä ehtineet talvilepoon tarpeeksi aikaisin. Viime syksy viileni nopeasti”, Korkman kertoo.

Omenanviljelijä Rikard Korkman aikoo seuraavaksi tarttua juuri voikukkien niittoon Espoon tarhassaan. Se ajoitetaan iltaan mehiläisten säästämiseksi. Omenapuiden kukinta on juuri alkamassa, kymmenen päivää viime kevättä myöhässä.

Kevään kylvöt ovat viimeistelyä vaille valmiit suuressa osassa maata, kertoo vilja-alan yhteistyöryhmän asiantuntijaraati (VYR).

Kylvämättä on vielä erityiskasveja, kuten kuminaa. Säät ovat kevään edetessä parantuneet, ja lämpö onkin nopeuttanut oraiden kasvua.

Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä on menneellä viikolla kylvetty viimeisiä peltoja.

Kosteutta löytyy vielä maaperästä, mutta vettä tarvitaan nyt kipeästi.

Vettä janotaan myös Varsinais-Suomessa, jossa sää on niin ikään suosinut kevät­töiden loppuun saattamista. Kymenlaaksossa syysviljojen ja nurmien ruiskutukset ovat alkaneet.

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan rannikkoalueilla käytännössä kaikki viljat on kylvetty. Alueittainen vaihtelu on kuitenkin suurta. Menee lähes kaksi viikkoa ennen kuin koko maakunnan kylvöt ovat valmiit.

Satakunnassa kasvustojen orastuminen on ollut tasaista, tosin oraat ovat paikoitellen melko vaaleita. Tähän syynä voi olla aikaisempi kylmyys tai vallitseva kuivuus.

Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa työt etenivät menneellä viikolla reippaasti. Ylä-Savossa, missä on Pohjois-Savon suurin peltoala, touot ovat vielä eniten kesken. Epätasainen maiden kuivuminen on hidastanut myös kylvöjä. Kasvukausi on selvästi jäljessä tavanomaisesta.

Pohjois-Pohjanmaalla nurmet on lannoitettu ja kynnöt ovat käynnissä. Kolea sää hidastaa kuivumista ja kylvöjä. Kolmea rehusatoa tuskin saadaan tänä vuonna.

Kainuun eteläosissa kylvöistä on saatu tehtyä vajaa kolmannes, Lapissa puolestaan vasta aloitellaan.