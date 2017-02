Katso video: Robotti lypsää Tuomalan lehmät

Tuomalan maitotilalla Orimattilassa on noin 120 lehmää ja kaksi lypsyrobottia. Lehmät käyvät lypsyllä omaan tahtiinsa kaksi, kolme kertaa vuorokaudessa. Lypsyrobotti tunnistaa lypsylle tulijan kaulassa olevasta transponderista ja tipauttaa sille pienen määrän väkirehua. Robottikäsivarsi puhdistaa utareen harjoilla, jonka jälkeen vedinkupit kiinnittyvät utareeseen laserin avulla. Robotti tarkkailee maidon laatua ja tallentaa eläimestä jopa satoja erilaisia tietoja. Kun utareen kaikki neljännekset ovat tyhjiä, vedinkupit irtoavat utareesta. Robottikäsivarsi siirtyy pesemään vedinkupit ja portti aukeaa. On seuraavan vuoro päästä lypsylle.

Korut korviin ja kaulaan. EU-säännösten mukaan jokaisella lehmällä on oltava korvamerkki molemmissa korvissa. Kovamerkki on kuin henkilötunnus, joka yksilöi eläimen ja toimii sen tunnuksena. Tuomalassa toinen merkeistä on elektroninen niin sanottu eMerkki.

Tuomalan tilan lehmillä on kaulapanta, jossa on kiinni transponderi. Sen kautta tietokoneelta välittyy tieto esimerkiksi siitä, kuinka paljon ruokintakioski antaa lehmälle väkirehua vuorokaudessa.