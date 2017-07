Kauppa huomannut kotimaisen naudanlihan vähyyden: "Toistaiseksi ei tarvetta lisätä tuontia"

SOK ja Kesko ovat huomanneet, että suomalaista naudanlihaa on rajallisesti saatavilla. Toistaiseksi pulaa on ollut väliaikaisesti yksittäisistä tuotteista. Ne on pystytty korvaamaan muiden valmistajien kotimaisilla tuotteilla, molemmista ketjuista kerrotaan.

Valikoimapäällikkö Sari Miettunen SOK:n ketju­ohjauksesta uskoo, että naudan jauhelihaa ja arvo-osia menisi enemmänkin, jos niitä olisi rajoituksetta tarjolla.

”Toistaiseksi ei ole ollut tarvetta lisätä lihan tuontia”, kertoo Keskon osto- ja myyntipäällikkö Janne Vuorinen.

Kotimaisesta naudanlihasta alkaa olla pula, koska lypsylehmiä on entistä vähemmän. Tämän seurauksena vasikoita päätyy aikaisempaa niukemmin teuraaksi.

Lypsylehmiä oli toukokuussa Luonnonvarakeskus Luken tilaston mukaan hieman alle 250 000. Määrä hupenee arvioilta 25 000:lla vuoteen 2020 mennessä.

Viime vuonna naudanlihaa tuotettiin 86 miljoonaa kiloa. Gallup Elintarviketieto arvioi, että vuoteen 2020 mennessä kilot putoavat 79 miljoonaan.

Emolehmätilojen kasvattamat vasikat voisivat paikata lihavajetta, jos tiloja olisi riittävästi. Viime vuonna emolehmätiloja oli noin 2 000 ja niillä oli noin 59 000 emoa. Tänä vuonna tiloja on hieman enemmän ja emojen määrä oli kasvanut noin 800 päällä.

”Lypsylehmiä ja nautoja on vähemmän kuin kertaakaan aiemmin vuonna 1920 alkaneen tilastointikauden aikana”, kertoo yliaktuaari Sanna Vuorisalo Lukesta.

”Nautaa tuotettiin viime vuonna 86 miljoonaa kiloa. Tänä vuonna määrä näyttäisi painuvan 85 miljoonan kilon tuntumaan”, Gallup Elintarvike­tiedon toimitusjohtaja Anne Kallinen kertoo.

”Samaan aikaan naudanlihan kulutus on hieman kasvanut. Sitä kuuluu noin 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Elämme siis jatkuvassa niukkuudessa naudanlihantuotannon osalta”, Kallinen toteaa.

Tähän mennessä Atria on saanut naudanlihaa kohtuullisen hyvin, kertoo nautahankinnasta vastaava Sinikka Hassinen. Väheneminen on tiedostettu ja siksi yhtiön katse kääntyy emolehmätuotantoon.

”Hyviä keinoja lisätä naudanlihantuotantoa ovat myös liharoturisteytyksien lisääminen, teuraspainojen nosto sekä sukupuolilajiteltu siemen, jolloin lypsykarjatiloilla syntyy enemmän sonnivasikoita."

HKScanista myönnetään, että nautoja on vähän.

”HKScan tekee yhdessä tuottajaverkoston kanssa työtä naudanlihaketjun kehittämiseksi niin strategisesti kuin tiloilla”, eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nyback kertoo.

”Vasikkamäärät ovat vähentyneet. Nykyään joutuu odottamaan, suunnittelemaan ja kyselemään, koska vasikoita olisi saatavilla”, Ari Nortunen Seinäjoen Untamalasta kertoo.

Nortusen tila kasvattaa maitorotuisia nautoja teuraaksi. Välitysvasikat tulevat Atrialta, ja eläinpaikkoja on noin 700.

Nortunen kertoo, että muutama vuosi sitten vasikoita näytti olevan hyvin saatavilla, joten monet tilat investoivat loppukasvatuspaikkoihin. Pian tämän jälkeen maitotilat alkoivat vähentyä.

”Juottamot pitävät välitysvasikoita nyt pidempään. Sitten kun eläimet sieltä viimein tulevat, ne ovat isompia ja kalliimpia meille. Näin tilanne käy kestämättömäksi meidän päässä, kun kannattavuus on muutenkin huono.”

Nortusen mukaan ottajia on enemmän mitä vasikoita on tarjolla.

”Joudutaan pitämään karsinoita tyhjänä liian kauan. Tyhjästä karsinasta ei tuloja tule”, Nortunen huomauttaa.