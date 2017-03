Kauppapuutarhaliiton johtaja P&K-lehdessä: S-ryhmä piti sanansa, kurkunviljelijän taskulle ei ole menty

S-ryhmä laski loppiaisen jälkeen kotimaisten kasvisten hintoja.

"Hintaralli säikäytti aluksi perin pohjin useimmat viljelijät: miten minun käy, jos hintaa pitää pudottaa jopa kymmeniä prosentteja?" Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja ja Puutarha & kauppa -lehden päätoimittaja Jyrki Jalkanen toteaa lehden tuoreimmassa numerossa.

"On suorastaan ällistyttävää, ettei – ainakaan toistaiseksi – näin käynyt", Jalkanen jatkaa.

Kurkun viljelijähinta on hänen mukaansa elänyt loppiaisesta aina helmikuun viimeiselle viikolle täysin markkinatilanteen mukaisesti.

"S-ryhmä on myynyt miljoonia kiloja kurkkua halvemmalla kuin on sisään ostanut. Sana on pitänyt: viljelijän taskulle ei ole menty."

Jatko on Jalkasen mukaan arvoitus. "Kevään edetessä hinnat joustavat tarjonnan kasvaessa, ja ruuhkiakin koetaan. Minne hinnat asettuvat kesällä, entä ensi talvena?"