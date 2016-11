Kauraviejän paperisota helpottuu, kun EU purkaa lupapakon maanantaina

EU ja samalla Suomi luopuvat perusviljojen kuten vehnän, ohran, kauran ja rukiin vienti- ja tuontitodistuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Mavi tiedotti tuonti- ja vientitodistusasetusten muuttamisesta perjantaina ja päätös astuu voimaan maanantaina 7. marraskuuta.

Tähän saakka esimerkiksi kauran viejän on pitänyt hakea vientilupa, kun erä on ollut yli viisi tonnia. Kauraluvan saamiseksi on vaadittu 3 euron vakuus, jonka on saanut takaisin, kun viljat on viety.

Kyse on tavallaan norminpurusta, toteaa ylitarkastaja Tuija Jämbäck Mavista.

EU on pyrkinyt lupia vaatimalla valvomaan vientiä ja tuontia.

Kokonaan todistuksista ei luovuta. Tuojan ja viejät pitää hankkia todistus sokerin ja riisin kaupassa EU:n ulkopuolelle ja tuonnissa lupa vaaditaan myös muun muassa hampusta ja sipuleista.

Kun yhtäällä normeja lievennetään, toisaalla tulee tiukennuksia.

Eori-numero tulee pakolliseksi kaikissa vienti- ja tuontilupaa vaativissa kuljetuksissa. Se on koko unionin laajuinen järjestelmä, jolla alan toimijat tunnistetaan ja rekisteröidään. Tulli hoitaa asiaa.