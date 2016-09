Keskiverron suomalaistilallisen yrittäjätulo on vuodessa 2 300 euroa

MT:n apuna keskivertotilallisen määrittämisessä olivat Luonnonvarakeskus Luken aktuaari Jaana Kyyrä sekä tutkija Jukka Tauriainen.

Tilastoja tutkimalla selvisi, että keskivertoinen suomalaistuottaja on noin 50-vuotias mies, joka viljelee viljaa. Tässä jutussa hänestä käytetään nimeä Keke.

Keke omistaa viljanviljelyalaa noin 50 hehtaaria, ja apuna hänellä on sen töissä tarkemmin määrittelemätön perheenjäsen. Hän omistaa myös metsää noin 50 hehtaaria.

Keke ei ole päätoiminen viljelijä, vaan hän harjoittaa todennäköisesti jotain muutakin toimintaa viljelyn ohessa.

Vuonna 2013 hieman vajaasta 20 000 viljatilan viljelijästä yritystoimintaa harjoitti noin kolmasosa. Heistä suurin osa, noin 4 700 viljelijää, toimi palvelualalla. Palvelualan käsite on varsin laaja, ja se pitää sisällään muun muassa koneurakointia, mökkien vuokrausta, aurausta sekä ravintolapalveluita.

Vuonna 2015 Keken tilan liikevaihto oli 64 000–65 000 euroa, ja summasta noin puolet koostui erilaisista tuista, Tauriainen arvioi.

Pitkäaikaista velkaa Kekellä on 56 000 euroa ja lyhytaikaista noin 2 000 euroa. Viime vuosina Keke on nostanut lainoja hieman enemmän kuin hän on niitä lyhentänyt. Vuonna 2014 hän nosti lainaa 13 800 euroa, ja lyhennyksiä hän maksoi 12 900 euroa.

Keken maatilan tilanne on Tauriaisen mukaan ollut heikko jo useita peräkkäisiä vuosia, eikä tila tarjoa elantoa koko perheelle.

"Yrittäjälle jää vuoden 2015 ennusteen mukaan yrittäjätuloa vain 2 300 euroa vuodessa. Tämän pitäisi riittää noin 900 työtunnille palkaksi ja noin 300 000 euron omalle pääomalle korkotuotoksi. Näitä vaatimuksia se ei pysty millään täyttämään."

Yrittäjätulolla tarkoitetaan kokonaistuotosta, josta vähennetään kaikki tuotantokustannukset lukuun ottamatta yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimusta ja oman pääoman korkovaatimusta. Yrittäjätulo jää siis kokonaistuotosta korvaukseksi omalle työlle ja pääomalle.

